查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·图文：全省首家“中西医结合临床学院”在省中西医结合医院成立 ·图文：武汉一医院叫停门诊成人输液 ·输卵管性不孕该咋办 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 图文：全省首家“中西医结合临床 · 图文：武汉一医院叫停门诊成人输 · 输卵管性不孕该咋办 18 健康 2016.9.22 星期四 图文：武汉一医院叫停门诊成人输液 系江城首家 多家医院表示暂时不会跟进 楚天都市报讯 图为：公告上称成人输液门诊将关停



楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员徐若云）昨日，楚天都市报记者从武汉市第一医院获悉，该院将于10月8日正式关闭成人输液门诊，其也成为江城首家关闭门诊成人输液室的医院。

昨日下午，记者来到武汉市第一医院门诊输液室，正在输液的患者并不多。外科大楼急诊科的LED屏上，正在滚动播出将要关闭输液门诊室的相关告示。对于医院的这项举措，患者们有的点赞有的表示担忧。

33岁的市民乐先生表示，像一些普通感冒吃点药就可以了，没必要非要输液治疗，此举有利于避免“过度输液”；70多岁的陈婆婆却说，自己患有脑梗塞，每年秋冬季节就要来打扩血管针，不然总觉得不舒服，她希望对一些老年患者，医院还是应给予照顾，不要“一刀切”。

对于叫停门诊输液的初衷，该院陈国华副院长解释，不少患者有认识上的误区，以为生病输液好得快，但从用药理念上来说是不对的。相比较口服、肌肉注射，输液这一给药方式风险最高。输液属于侵入性、有创伤的给药方式，药物通过针管直接进入血液循环。输液器材的安全、消毒配药环节的规范等因素都会影响用药安全。

陈国华说，滥用抗生素会引起四大危害，如出现毒副作用，可能导致菌群失调、损伤神经系统、肾脏、血液系统，抑制骨髓造血机能；出现过敏反应；导致二重感染，病死率高；出现DNA污染，导致部分细菌耐药性增强等等。“取消门诊成人输液，最直接的影响是可减少抗生素对人体的伤害。”

其介绍，从去年底开始，该院已着手出措施减少门诊输液，现在到门诊输液的人数已从去年平均每天800多人次降到如今200多人次。正式取消门诊输液后，门诊只有三类病人输液不受限制：急诊病人、重症患者和不能进食的患者，这三类病人的输液都将放到急诊科，或收入院或者到社区输液。

武汉市第一医院的这种做法，其他医院会不会跟进呢？昨日，记者探访武汉多家大医院，对方大多表示暂不会取消门诊输液。

据了解，从2012年至今，就有浙江、江西、北京、安徽等多地医院开始试点取消门诊输液。今年4月18日起，我省黄石市中心医院取消门诊的成人输液，这是我省第一家关闭门诊成人输液室的医院。





