查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·图文：全省首家“中西医结合临床学院”在省中西医结合医院成立 ·图文：武汉一医院叫停门诊成人输液 ·输卵管性不孕该咋办 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 图文：全省首家“中西医结合临床 · 图文：武汉一医院叫停门诊成人输 · 输卵管性不孕该咋办 18 健康 2016.9.22 星期四 医院与高校携手培养中西医结合人才 图文：全省首家“中西医结合临床学院”在省中西医结合医院成立 楚天都市报讯 图为：湖北中医药大学校长吕文亮与省卫生计生委副主任姚云共同揭牌



楚天都市报记者李晗 通讯员应述辉



打造医、教、研开放平台，实现优势互补，更加科学、系统地培养中医药人才。昨日，全省首家“中西医结合临床学院”在湖北省中西医结合医院揭牌，首批7年制中西医结合专业学生已于近日入学，他们将在医院“医生导师”的指导下，在新成立的“临床学院”完成学业。



“菱角湖”联姻“黄家湖”

投资300万打造新学院



省中西医结合医院位于风景优美的菱角湖畔，是一所具有60多年悠久历史的省级三甲中西医结合医院。坐落在黄家湖畔的湖北中医药大学，则是全省唯一一所高等中医药本科院校。从上世纪90年代起，这两所医院和高校就已进行紧密合作，昨日共同举办“中西医结合临床学院”，则是两者正式“联姻”，从此“你中有我，我中有你”，联合打造中西医结合人才储备库。

省中西医结合医院院长王汉明介绍，该院“中医做特色，西医做强大，中西融合求创新”的发展目标，与今年召开的全国卫生与健康大会习总书记强调的“中西医并重”不谋而合。与中医药大学合作办学，是医院从中西医结合“临床型”向“研究教学型”转型过渡的重要环节。

据了解，医院每年教学经费开支总数在300万元左右，建立了临床模拟技能操作相关设备、教具模型及多媒体教学设备，此次首批中西医结合7年制的50名学生到“临床学院”学习，医院专门准备了宿舍和教室，为他们学习、生活提供较好条件。



医、教、研结合

培养“屠呦呦式”中西医结合人才



省中西医结合医院具有悠久的中医治疗传统。早在上世纪80年代，神经内科、普通外科、妇科、肿瘤科等多个科室就已广泛应用中西医方法治疗各种病症。目前，医院门诊、病房等诊疗工作中能够开展中药饮片、中成药、针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧等中医药服务，同时，积极开展穴位埋线、小针刀、穴位注射、皮内针、中药熏蒸、放血疗法、中药热敷包、中药灌肠等特色治疗。

优质的师资是教学的根基。省中西医结合医院拥有中医、中西医结合专技人员300余名，有40人担任省级及以上主委、副主委。为保证优质的教学质量，医院通过全院试讲，挑选了一批优秀的老师进行授课。

“医院与湖北中医药大学强强联手，借助高校雄厚的教学科研力量、高素质的人才资源，狠抓医院内涵建设，强化学科特色优势，完善人才梯队建设，不断提升科研水平。”王汉明表示，以诺奖获得者屠呦呦为代表的中西医结合团队，既是中西医结合事业的杰出代表，也是中西医结合事业发展的丰硕成果之一。这一批中西医结合专家为我国乃至人类医学事业发展做出了特殊贡献。



院长希望学子“先定下一个小目标”



作为中西医结合临床学院首任院长，王汉明在近日的开学典礼上，寄语学子“选你所爱，爱你所选；医路漫漫，履冰前行。”

“西医有它的优势，中医有他的特色，能进行结合运用的人才并不多。”王汉明认为，中西医结合其实就是“用中医帮助西医解决暂时解决不了的问题，或用西医帮助解决中医没有认识到的问题”，临床上中医药和现代医学对接的切入点一个是精准诊断，另一个则是精准治疗。中西医结合人才必须同时拥有扎实、完备的西医基础和中医功底。

“大学7年的艰辛付出是为未来能拥有有尊严的生活打下基础，那么，大家不妨先定个小目标。”王汉明表示，从踏进临床学院开始，大学生的身份就开始向医生转化，不但要具备独立思考的能力，还要“上得了课堂，下得了病房；背得了考点，写得了标书；做得了实验，发得了文章”，朝着中西医结合“名医大家”的目标奋进。

湖北省卫生计生委副主任姚云表示，临床学院的成立对于充分发挥各自在基础研究、人才培养、临床应用等方面的优势，整合双方医学教育、医学科研与临床服务资源，促进高校与医疗机构的互动协作，提高医院临床教学、医疗科研和医疗质量水平，加速推进我省中西医结合事业发展具有十分重要的意义。





