查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教育 ·图文：新奇校园社团 吸引新生练情商 ·后天起 考研可以报名了 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 图文：新奇校园社团 吸引新生练 · 后天起 考研可以报名了 · 广告：动向新闻 15 教育 2016.9.22 星期四 后天起 考研可以报名了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）2017年全国硕士研究生招生考试初试，将于今年12月24日至12月26日举行，考研网上报名则将于后天启动。

考生报名登录中国研究生招生信息网（网址:http://yz.chsi.com.cn；教育网:http://yz.chsi.cn），按提示和要求填写报名信息，正式网报时间为今年10月10日至10月31日，应届本科生可提前到本月24日至27日（9：00-22：00）。据介绍，我省仅接受本省高校应届本科毕业考生、本省户籍往届考生和长期在本省工作但户口未随迁（有居住证）的往届考生报考。应届生选择就读学校所在地报考，单独考生须选择招生单位所在地报考，工商管理等专业学位考生选择户口或工作所在地报考。





