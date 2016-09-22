图文：新奇校园社团 吸引新生练情商后天起 考研可以报名了广告：动向新闻
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 第15版 教育
·图文：新奇校园社团 吸引新生练情商
·后天起 考研可以报名了
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楚天都市报电子版
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15 教育 2016.9.22 星期四
后天起 考研可以报名了
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）2017年全国硕士研究生招生考试初试，将于今年12月24日至12月26日举行，考研网上报名则将于后天启动。
    考生报名登录中国研究生招生信息网（网址:http://yz.chsi.com.cn；教育网:http://yz.chsi.cn），按提示和要求填写报名信息，正式网报时间为今年10月10日至10月31日，应届本科生可提前到本月24日至27日（9：00-22：00）。据介绍，我省仅接受本省高校应届本科毕业考生、本省户籍往届考生和长期在本省工作但户口未随迁（有居住证）的往届考生报考。应届生选择就读学校所在地报考，单独考生须选择招生单位所在地报考，工商管理等专业学位考生选择户口或工作所在地报考。


   