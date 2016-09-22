查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教育 ·图文：新奇校园社团 吸引新生练情商 ·后天起 考研可以报名了 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 图文：新奇校园社团 吸引新生练 · 后天起 考研可以报名了 · 广告：动向新闻 15 教育 2016.9.22 星期四 图文：新奇校园社团 吸引新生练情商 楚天都市报讯 楚天都市报记者周治涛 乐毅 通讯员毛玉清 孙琦昕 陈果



随着新学期开始，高校学生社团招新也如火如荼。记者连日走访发现，除传统的骑行、球类、文学等社团外，更有一些新奇社团吸引着新生们的目光。

武昌首义学院校团委书记罗萍表示，学生参加社团除了培养兴趣爱好，还能交朋友、学知识。同学们选择加入社团时贵在精而不在多，不必太在意社团宣传的新奇、噱头，能与兴趣爱好、所学专业、职业规划相结合就最好。



淘宝社 一起研究做买卖



每隔两周的周五晚上，武汉铁路职业技术学院云创淘宝社成员都来相聚，分享半个月来做电商和网上购物的经历，同学们加入这个社团，就是抱团学习网上做买卖。

云创淘宝社成员，多是该校电子商务专业学生，每人都经营有网店。社团负责人代千千说，开网店可不简单，从对产品介绍、实物图片的拍摄修整，到跟随潮流更新网店产品、参与电商平台活动，“都需要头脑风暴，需要抱团学习”。

“业绩最好的社员，月赚上千元，能支付自己的生活费。”代千千说大家常一起研究畅销品的营销宣传方式，尝试应用到自己的网店经营上。



情商社 让心情变得开朗



“我们的社团，就是各种聚餐与出游”，武汉理工大学情商协会的这个社团口号，一度使校内新生们的微信朋友圈刷屏。

情商协会负责人王雅雯是该校无机非金属专业大二生，她说情商协会的定位就是心理舒缓与开导。协会常举办跳绳、趣味运动、户外素质拓展等活动，通过活动让一些性格内向、孤僻的会员变得积极开朗。

新加入该社团的大一新生王铭说“很有兴趣”。他说，现在很多学生是独生子女，智商高而情商不高，加入这个协会肯定对自己的社会交往等有帮助。



太极协会 学着修身养性



如果脾气不好，就加入太极协会吧。武昌首义学院太极协会，是今年3月新成立的学生社团，招新的口号是“改变人的脾性”。

会长张皓然向记者介绍，太极协会就是督促新生形成健康的生活方式，修身养性。他说，现在的学生都有个性，脾气暴躁容易在处事上与他人产生摩擦，造成不快的消极情绪，影响生活学习。通过练习太极可以改变人的脾性，努力保持一颗平常心待人。

校教学楼前的绿色草坪上，每天傍晚都有社员们跟着老教授，配合古典音乐练习太极，调息静气。





