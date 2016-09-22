广告武汉直达黄金海岸航班月底停飞武汉国际汽车展10月12日开幕开奖公告两条武网观赛专线明日起正式开通
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 第11版 经济
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·武汉国际汽车展10月12日开幕
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·两条武网观赛专线明日起正式开通
楚天都市报电子版
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11 经济 2016.9.22 星期四
两条武网观赛专线明日起正式开通
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员苏丹丹 卓利华 袁建明）武汉网球公开赛将于9月23日—10月1日在武汉举行，为了方便球迷乘车，武汉公交开辟两条观赛专线。
    观赛专线1号线为光谷广场至光谷国际网球中心，光谷广场开班时间为9时，网球中心收班时间为比赛结束后20分钟。观赛专线2号线为关南公交场站至光谷国际网球中心，关南公交场站开班时间为9时，网球中心收班时间为比赛结束后20分钟。
    这两条专线车与普通公交价格一样，票价2元/人，刷卡1.6元/人。


   