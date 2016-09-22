查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告 ·武汉直达黄金海岸航班月底停飞 ·武汉国际汽车展10月12日开幕 ·开奖公告 ·两条武网观赛专线明日起正式开通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 武汉直达黄金海岸航班月底停飞 · 武汉国际汽车展10月12日开幕 · 开奖公告 · 两条武网观赛专线明日起正式开通 11 经济 2016.9.22 星期四 两条武网观赛专线明日起正式开通 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员苏丹丹 卓利华 袁建明）武汉网球公开赛将于9月23日—10月1日在武汉举行，为了方便球迷乘车，武汉公交开辟两条观赛专线。

观赛专线1号线为光谷广场至光谷国际网球中心，光谷广场开班时间为9时，网球中心收班时间为比赛结束后20分钟。观赛专线2号线为关南公交场站至光谷国际网球中心，关南公交场站开班时间为9时，网球中心收班时间为比赛结束后20分钟。

这两条专线车与普通公交价格一样，票价2元/人，刷卡1.6元/人。





