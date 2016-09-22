查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告 ·武汉直达黄金海岸航班月底停飞 ·武汉国际汽车展10月12日开幕 ·开奖公告 ·两条武网观赛专线明日起正式开通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 武汉直达黄金海岸航班月底停飞 · 武汉国际汽车展10月12日开幕 · 开奖公告 · 两条武网观赛专线明日起正式开通 11 经济 2016.9.22 星期四 武汉国际汽车展10月12日开幕 80多个品牌将亮相 提供一条龙服务 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者雷亮 谢玲）打算买车的市民，10月一定要来国博看看。记者昨悉，10月12—17日，第十七届武汉国际汽车展览会将在武汉国际博览中心登场，届时将有80多个品牌汽车亮相。

武汉国际车展已成为华中最具规模的国际性专业车展，此次车展上，全球车企将携带明星车型、首发车型亮相，并带来前沿技术。德系、法系、美系、日系、韩系等合资品牌和自主品牌超过80个，玛莎拉蒂、法拉利、劳斯莱斯等豪车也将悉数登场。

车展期间还将举办主题为“新能源汽车智创未来”的国际新能源汽车发展与合作峰会，围绕新能源汽车行业政策及产业发展趋势、技术路线、技术难点、基础设施建设、商业模式等进行研讨。

本届车展由中国机械工业联合会、中国国际贸促会、湖北省和武汉市人民政府等共同举办。10月12日为媒体、专业观众日，13—17日为普通观众日。现场，展会为市民提供看车、购车、贷款、自驾游等一条龙服务，还有试乘试驾、路演和特技等多项互动活动。





