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经济
2016.9.22 星期四
武汉国际汽车展10月12日开幕
80多个品牌将亮相 提供一条龙服务
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者雷亮 谢玲）打算买车的市民，10月一定要来国博看看。记者昨悉，10月12—17日，第十七届武汉国际汽车展览会将在武汉国际博览中心登场，届时将有80多个品牌汽车亮相。
武汉国际车展已成为华中最具规模的国际性专业车展，此次车展上，全球车企将携带明星车型、首发车型亮相，并带来前沿技术。德系、法系、美系、日系、韩系等合资品牌和自主品牌超过80个，玛莎拉蒂、法拉利、劳斯莱斯等豪车也将悉数登场。
车展期间还将举办主题为“新能源汽车智创未来”的国际新能源汽车发展与合作峰会，围绕新能源汽车行业政策及产业发展趋势、技术路线、技术难点、基础设施建设、商业模式等进行研讨。
本届车展由中国机械工业联合会、中国国际贸促会、湖北省和武汉市人民政府等共同举办。10月12日为媒体、专业观众日，13—17日为普通观众日。现场，展会为市民提供看车、购车、贷款、自驾游等一条龙服务，还有试乘试驾、路演和特技等多项互动活动。