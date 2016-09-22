查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告 ·武汉直达黄金海岸航班月底停飞 ·武汉国际汽车展10月12日开幕 ·开奖公告 ·两条武网观赛专线明日起正式开通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 武汉直达黄金海岸航班月底停飞 · 武汉国际汽车展10月12日开幕 · 开奖公告 · 两条武网观赛专线明日起正式开通 11 经济 2016.9.22 星期四 武汉直达黄金海岸航班月底停飞 合同到期不再续约 10月后澳洲游价格涨至1.5万元以上 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生甘芸）这个十一黄金周开始，武汉到澳大利亚旅游，可能要多花5000多元了。昨日，记者了解到，目前武汉唯一一趟直飞澳大利亚的航班武汉至黄金海岸的直飞航班，将于本月底停飞。

民航数据显示，武汉—黄金海岸直航旅游航班由万达新航线旅行社与捷星航空合作运营，每周周二、周六执飞，自去年启用以来，已有3.5万人次旅客搭乘。天河机场方面人士对这一航线印象很深——2015年9月29日，一架捷星航空波音B787飞机从天河机场腾空而起，直飞澳大利亚黄金海岸，这是武汉第四条洲际直达航线，中部地区唯一一条通往大洋洲的直达航线。

捷星航空首席商务官CatrionaLarritt表示，万达旅行社将自10月1日起停止武汉—黄金海岸直航包机。她称：“在过去一年里，捷星航空代表万达旅行社运营这条航线。停飞这条航线是万达作出的一个商业决定。”

连日来，记者先后来到欢乐大道岳家嘴、汉街万达百货的万达新航线旅行社门店，相关接待人士称，9月27日完成最后一班后，该航线停飞，以后就没有这个项目了。去年，双方签了一年的合同，今年到期，再加上已有其他航空正在积极准备武汉直飞澳洲的日常航班，所以万达新航线就没有再续约。

昨日，记者来到万达新航线旅行社省外办旁的一家店，澳洲旅游产品已变更为澳大利亚和新西兰12天游等，报价在1.55万元至1.88万元，都需到香港、北京或上海转机。此前暑假期间，万达新航线去澳洲的旅行团8天的最低价是7999元，如果要去大堡礁就是9999元。对比之下，现在报10月份以后的澳洲旅行团，费用要高出至少5000多元。





