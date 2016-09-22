查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 楚天慈善报告 ·广告 ·图文：世茂公益：不忘初心坚定前行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 图文：世茂公益：不忘初心坚定前 9 楚天慈善报告 2016.9.22 星期四 图文：世茂公益：不忘初心坚定前行 楚天都市报讯 图为：关爱大病儿童健康爱心行动

图为：捐资故宫博物院研究保护



楚天都市报记者肖杨 通讯员胡蓉



怀揣着对社会的责任，用行动践行博爱之心，多年以来，世茂集团始终争做社会慈善公益事业的倡导者和先行者，泽被需要帮助的弱势群体，并大力号召社会共同参与。仅今年上半年，世茂集团已积极投身于乡镇医疗、儿童健康、文物保护等社会公益事业，创新创意，亮点纷呈。



善行雅安

捐建医院惠民生



4月10日，“世茂侨爱钟灵社区医院”授牌仪式作为“感恩侨爱-四川雅安芦山地震灾后重建巡礼”的主题活动在雅安启动，世茂集团董事局主席许荣茂先生再次不辞辛劳亲临活动。

自2008年汶川地震后，世茂陆续为四川、云南、陕西、甘肃等受灾严重以及偏远落后乡镇捐建100多家“世茂爱心医院”，为当地百姓提供最急需的医疗服务，已惠及几千万人。

“世茂侨爱钟灵社区医院”由世茂集团在2013年雅安地震之后出资修建，如今，医院已正式投入使用。先进的软硬件医疗资源继续造福雅安宝兴县广大群众，续写“世茂爱心医院”爱的故事。



梦行千里

谱写爱心新篇章



2016年世茂集团发起“梦的千里行”公益计划，从医疗设备捐赠、医疗培训、公共卫生防治等多方面助力提升西部偏远地区乡镇医院医疗卫生服务水平。

5月20日，2016“梦的千里行”公益计划发布会暨世茂爱心医院医疗设备捐赠仪式在四川成都揭幕。捐赠仪式上，世茂集团为四川及云南的共16家世茂爱心医院提供支持，捐赠市场价值近700万元的医疗设备，目前所有捐赠设备均已到位，并妥善投入使用。该项目由世茂联合知名企业共同开展，有效地形成了“公益合力”，放大了“公益声量”，发挥出了“1+1＞2”的社会影响力。7月，该公益计划荣获“中国企业年度责任案例奖”。



爱心接力

关爱大病儿童健康



重症儿童健康，一直是近年来世茂集团长线关注的公益重点，从启动“蝶爱行动”，到与百度、上海市慈善基金会携手开启“公益1小时”，再到世茂发起“格桑花之爱”行动。

今年5月30日，世茂和上海市慈善基金会联合发起“关爱大病儿童健康”爱心行动，致力于救助0至14岁身患重大疾病的基层困境患儿，为其家庭提供医疗帮扶及健康援助；并同步通过腾讯公益平台发起网络众筹，发动社会力量参与爱心接力。



8000万捐赠

助力中华文化繁荣



7月20日，世茂集团正式捐资8000万元，用于故宫博物院“养心殿研究性保护项目”。此次捐赠也是世茂集团首次投向文物保护领域。

世茂集团董事局主席许荣茂表示，今后将把“文化”作为世茂公益的重要领域着力加强，通过行动号召更多人参与文物的保护、文化的传承与发扬，增加对中华文化自信，以中华文化的发展繁荣推动中华民族的伟大复兴。



汇集大爱

志愿者一直在行动



今年3月1日是世界艾滋病零歧视日，世茂集团来自10多个地区、100多个项目的“三年III班”的志愿者们纷纷表达对倡议的支持，呼吁用尊重与爱化解歧视。

5月30日，20多名来自上海的“三年III班”志愿者们来到复旦大学附属儿科医院肿瘤科探望患儿，志愿者们不仅送上了精心准备的“六一”儿童节礼物，还陪伴孩子们在医院的“爱心小屋”开展志愿课堂，共度温馨快乐时光。

7月26日，“三年III班”酒店公司6支小分队在武汉街头举办慈善义卖，当天6个小组共募集近18000元的善款，将全部用于关爱活动，传播世茂公益的点滴爱心。8月24日，泰州世茂茂御酒店“三年III班”小分队持续将爱心义卖升温。31名志愿者开展为期一天的慈善义卖活动，并将全部款项用于购买生活必需品送给福利院的儿童。这群可爱的世茂“三年III班”志愿者们用自己的行动去影响着身边人，希望让更多的人感受到温暖和爱心。





