查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：江夏彩民借朋友荐号投中716万 ·图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖 ·彩票随手放99万大奖差点弄丢了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 图文：江夏彩民借朋友荐号投中7 · 图文：花800元刮中40万竟懒 · 彩票随手放99万大奖差点弄丢了 8 福彩 2016.9.22 星期四 彩票随手放99万大奖差点弄丢了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李建民 陈灏）平时喜欢把彩票随手到处放的武汉彩民苏先生（化姓），差点把到手的99万大奖弄丢了：他一个多月前买的彩票中了大奖，却在近日才偶然发现，而此时距离60天的兑奖期已只剩数日。

“要是错过兑奖期，99万元就打了水漂，现在想想真是惊险啊！”兑领奖后，苏先生连称太惊险：“我平时就蛮马虎，每次买彩后就把彩票随手放，只有看到湖北中了大奖才会找出来看一下。”苏先生说，他的钱包里、车载储物箱里、家中抽屉里等各种地方都会放彩票，所以经常忘记。

6月19日下午，苏先生在武汉市武昌区黄鹂路42050056号福彩站打了一张双色球彩票后，随手把彩票放进了车内储物箱里。结果，当期湖北未中一等奖，苏先生也就没有找出彩票核对。直到近日洗车清理储物箱时，苏先生才发现里面还有一张彩票。当他趁着洗车间隙，来到附近一家福彩站点买彩票，顺便让销售员顺便核对一下时，才被告知这张彩票中了10注二等奖，奖金有近百万元。

“险些被弄丢的99万大奖被捡回来了，真叫一个爽！”苏先生说，以后不管湖北有没有出大奖，都不能乱放彩票：“说不定下次能中个头奖呢？”





