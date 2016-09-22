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 第8版 福彩
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楚天都市报电子版
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8 福彩 2016.9.22 星期四
图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员吴爽）中了40万元大奖，竟懒得自己去兑领，只派叔叔去把奖金拿回。近日，在武汉福彩兑奖室里，彩民孙先生直言自己是代侄子来领奖的。
    家住武汉市江岸区马场角的孙先生称，他经营了一家福彩投注站，家里20多岁的侄子是站里的常客。
    一天，侄子来到孙先生的福彩站，花800元买了2本“好运十倍”刮刮乐彩票。“他开头连续刮了26张彩票，什么奖都没中。”孙先生说，侄子抱怨了几声后，陆续刮出些小奖。没想到，在刮到差不多500多元的彩票时，一张彩票的“中奖号码”12与“我的号码”里第一行的12相对应，而后面的金额竟是400000元。
    孙先生说，刮出头奖的侄子立马把中奖彩票及剩下的彩票全交给了孙先生并说：“我还有事，那个奖你帮我领一下好了！”说罢竟头也不回地走了。


   