查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：江夏彩民借朋友荐号投中716万 ·图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖 ·彩票随手放99万大奖差点弄丢了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 图文：江夏彩民借朋友荐号投中7 · 图文：花800元刮中40万竟懒 · 彩票随手放99万大奖差点弄丢了 8 福彩 2016.9.22 星期四 图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员吴爽）中了40万元大奖，竟懒得自己去兑领，只派叔叔去把奖金拿回。近日，在武汉福彩兑奖室里，彩民孙先生直言自己是代侄子来领奖的。

家住武汉市江岸区马场角的孙先生称，他经营了一家福彩投注站，家里20多岁的侄子是站里的常客。

一天，侄子来到孙先生的福彩站，花800元买了2本“好运十倍”刮刮乐彩票。“他开头连续刮了26张彩票，什么奖都没中。”孙先生说，侄子抱怨了几声后，陆续刮出些小奖。没想到，在刮到差不多500多元的彩票时，一张彩票的“中奖号码”12与“我的号码”里第一行的12相对应，而后面的金额竟是400000元。

孙先生说，刮出头奖的侄子立马把中奖彩票及剩下的彩票全交给了孙先生并说：“我还有事，那个奖你帮我领一下好了！”说罢竟头也不回地走了。





