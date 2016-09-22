查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 福彩
·广告
·图文：江夏彩民借朋友荐号投中716万
·图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖
·彩票随手放99万大奖差点弄丢了
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 经济
第12版 : 悠游
第14版 : 悠游
第15版 : 教育
第16版 : 广告
第17版 : 养生
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第24版 : 国内
第8版 : 福彩
第9版 : 楚天慈善报告
·
广告
·
图文：江夏彩民借朋友荐号投中7
·
图文：花800元刮中40万竟懒
·
彩票随手放99万大奖差点弄丢了
8
福彩
2016.9.22 星期四
图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员吴爽）中了40万元大奖，竟懒得自己去兑领，只派叔叔去把奖金拿回。近日，在武汉福彩兑奖室里，彩民孙先生直言自己是代侄子来领奖的。
家住武汉市江岸区马场角的孙先生称，他经营了一家福彩投注站，家里20多岁的侄子是站里的常客。
一天，侄子来到孙先生的福彩站，花800元买了2本“好运十倍”刮刮乐彩票。“他开头连续刮了26张彩票，什么奖都没中。”孙先生说，侄子抱怨了几声后，陆续刮出些小奖。没想到，在刮到差不多500多元的彩票时，一张彩票的“中奖号码”12与“我的号码”里第一行的12相对应，而后面的金额竟是400000元。
孙先生说，刮出头奖的侄子立马把中奖彩票及剩下的彩票全交给了孙先生并说：“我还有事，那个奖你帮我领一下好了！”说罢竟头也不回地走了。