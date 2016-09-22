查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：江夏彩民借朋友荐号投中716万 ·图文：花800元刮中40万竟懒得自己去领奖 ·彩票随手放99万大奖差点弄丢了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 悠游 第14版 : 悠游 第15版 : 教育 第16版 : 广告 第17版 : 养生 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 国内 第8版 : 福彩 第9版 : 楚天慈善报告 · 广告 · 图文：江夏彩民借朋友荐号投中7 · 图文：花800元刮中40万竟懒 · 彩票随手放99万大奖差点弄丢了 8 福彩 2016.9.22 星期四 图文：江夏彩民借朋友荐号投中716万 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李建民 陈灏）都说友情无价，但江夏彩民龙先生（化姓）与朋友的情谊却“价值716万”！近日，在福彩双色球第16109期中得716万元大奖的龙先生到省福彩中心兑领了奖金。原来，他竟是借助朋友推荐的号码投中双色球大奖的。

今年刚刚40岁出头的龙先生在江夏做建材生意。他自称这次能中得大奖，得益于听取了10多年前结交的一位做彩票生意的朋友的建议：在这次中奖号码中，有4个红球和1个蓝球都出自这位朋友的精准推荐。

龙先生介绍，他以前玩双色球都是随意投注，所以老不中奖。“后来我就想，复式投注肯定要比单式投注中奖几率高，就开始一直进行复式投注。”龙先生刚开始投7+1，现在投9+3，有时甚至是10+3、11+2等。“这些年买彩票花了至少50万以上。”

9月16日晚，龙先生约他玩彩票的朋友乔先生（化姓）一起吃夜宵。期间，乔先生给他分析了下期双色球有可能出现的号码，强烈感觉09、15、20、33这四个红球号码很好，而蓝球则非常看好05。龙先生听罢，回家又自己琢磨了一番前期的红球走势，最后在保留乔先生推荐的4个红球和1个蓝球的基础上，又按自己的分析组了一个“9+3”的号，最后竟果真中得716万元大奖。

“用这种大复式的投注方法，加上有一个彩票军师朋友，我一定还有希望中个更大的奖。”龙先生说。





