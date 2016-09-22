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第1版 要闻
·有前科企业中标政府采购被曝光
·图文：孝子抱八旬母亲看风景
·叫停门诊成人输液 武汉一家医院首吃螃蟹
·他的11处伤口都在身体正前方
·湖北民营企业百强榜出炉
·婆婆撞坏豪车被索赔16万
·公务接待实际费用比预算省了一半多
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有前科企业中标政府采购被曝光
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图文：孝子抱八旬母亲看风景
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叫停门诊成人输液 武汉一家医院
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他的11处伤口都在身体正前方
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湖北民营企业百强榜出炉
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婆婆撞坏豪车被索赔16万
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公务接待实际费用比预算省了一半
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要闻
2016.9.22 星期四
武汉去年“三公”支出大减
公务接待实际费用比预算省了一半多
楚天都市报讯