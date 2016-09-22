有前科企业中标政府采购被曝光图文：孝子抱八旬母亲看风景叫停门诊成人输液 武汉一家医院首吃螃蟹他的11处伤口都在身体正前方湖北民营企业百强榜出炉婆婆撞坏豪车被索赔16万公务接待实际费用比预算省了一半多
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 第1版 要闻
·有前科企业中标政府采购被曝光
·图文：孝子抱八旬母亲看风景
·叫停门诊成人输液 武汉一家医院首吃螃蟹
·他的11处伤口都在身体正前方
·湖北民营企业百强榜出炉
·婆婆撞坏豪车被索赔16万
·公务接待实际费用比预算省了一半多
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.22 星期四
“小时候妈妈就是这样抱着我，现在轮到我抱着她了。”
图文：孝子抱八旬母亲看风景
    楚天都市报讯 图为：51岁的浙江金华人张永康抱着82岁的母亲看风景，被人拍下后发到朋友圈里，感动无数网友。 网友拍摄


   