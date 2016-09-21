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国内
2016.9.21 星期三
图文：全国收费公路去年亏损3187亿
支出中近八成用于偿还到期债务
楚天都市报讯 据新华社电交通运输部20日汇总发布2015年收费公路统计公报，2015年全国收费公路通行费收支缺口为3187.3亿元。通行费收入用哪儿了？收支缺口越滚越大，有没有偿债风险？记者采访了交通运输部相关负责人及专家。
通行费收入用到哪去了？
2015年收费公路统计公报显示，2015年全国收费公路通行费收入总额为4097.8亿元，支出总额为7285.1亿元。交通运输部公路局副局长孙永红说，支出中近8成是偿还到期债务本金和利息，其余2成用于养护管理、公路及附属设施改扩建以及税费等其他支出。
2015年全国收费公路的养护支出503.5亿元，公路附属设施改扩建工程支出188.2亿元，运营管理支出527.5亿元，税费支出296.5亿元，其他支出19.5亿元（包括偿还母公司代垫建设期总承包工程款、工程项目质保金、票据印刷费、职工培训教育、委托管理费等）。
据交通运输部统计，在我国现有公路网中，超过98％的高速公路、61％的一级公路和42％的二级公路，都是依靠收费公路政策建成的。
为何收支缺口增幅超一倍？
2015年全国收费公路通行费收支缺口为3187.3亿元，与2014年相比扩大了1616.2亿元，增幅102.9％。
孙永红说，收支缺口比2014年增加一倍多，主要有两方面原因：一是建设任务重，债务增长速度快，还本付息的支出快速增长。二是当前收费公路已进入偿债高峰期。
据介绍，银行一般会给收费公路项目“建设期＋1年左右”的宽限期，宽限期内可以只付息，少还本甚至暂不还本。待宽限期结束后，就会按贷款约定进入正常还债阶段，还本付息支出会有较大幅度的增长。
收费公路有没有债务风险？
交通运输部公路科学研究院研究员虞明远分析，收费公路债务规模越来越大，和我国公路建设的模式密切相关。虽然目前收费公路的债务还在增长，但总体上仍在有效偿还。
统计公报显示，2015年底的44493.7亿元债务余额与47668.8亿元累计举借的建设债务本金相比，净减少了3175.1亿元，即已经偿还了6.66％的债务本金，说明债务是在继续有效偿还的。同时，2015年通行费收入4097.8亿元，在扣除必要的养护、运营、税费、其他支出后，剩下的不仅可以偿还当年的2251.9亿元利息，还可以偿还本金310.7亿元，这说明收费公路整体上具备一定的还本付息能力，债务风险可控。
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收费公路管理条例将作出修订
进入养护期后 公路收费将下降
国家发改委综合运输研究所研究员李玉涛说，当前，我国高速公路还处在加快成网的集中建设阶段，国家财政投入无法满足需求。公路建设、特别是高速公路建设只能依靠收费公路政策筹集资金。
李玉涛表示，原有的收费公路管理条例对社会资本的吸引力不理想，在很多基础设施公共服务领域也不能满足公众的需求。在条例的修订上，将重点对特许经营制度、价格政策、降本增效等方面进行调整和完善。
交通运输部公路局副局长孙永红说，交通运输部已经将修订的条例提交至国务院法制办。“在修订讨论阶段，对收费公路的收费分为三期：偿债期、经营期、养护期。如果进入养护期收费，收费肯定会有所下降。”他说。
孙永红表示，为促进物流企业降本增效，探索高速公路分时段差异化收费政策，这是交通部门主动作为的一件事。目前在一些地方已经开展试点，但也不能一概而论，比如京沪高速夜间大货车流量较高。对于一些收费敏感性高的路段，将以省为单位进行差异化费率研究，在避免拥堵的同时促进路段利用率，降低物流企业成本。