查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 ·图文：2016肯德基三人篮球赛启动 ·图文：省跳伞队摘金获4奖牌 ·简讯 ·导视 今日19:35足协杯半决赛次回合 ·张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 · 图文：2016肯德基三人篮球赛 · 图文：省跳伞队摘金获4奖牌 · 简讯 · 导视 今日19:35足协杯半决 · 张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 22 体育 2016.9.21 星期三 张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者时龚实习生杨蕾）2016武汉网球公开赛组委会昨日宣布：由于包括伊万诺维奇在内的部分球员退赛，原本以持外卡身份进入正赛的张帅作为替补直接进入正赛，其原本获颁的外卡由郑赛赛获得，郑赛赛将和张帅、彭帅一起出战江城，这也创下中国本土球员参战武网单打正赛的最高人数纪录。

即将在本周五拉开战幕的本届武网将拥有赛事创立以来最强大的参赛阵容，阵容深度堪比甚至超越WTA国际巡回赛。本届武网，凭借直接入围以及外卡，共有张帅、彭帅、郑赛赛、王蔷、段莹莹、张恺琳和王雅繁等7名中国球员参赛，创下赛事成立3年来单打项目的中国球员参赛纪录。在本土球迷们的支持下，她们奋力迎战来自世界各地的WTA一流球员们，在实战中寻求自我和中国网球的新一轮突破。

昨起，参加2016年武汉网球公开赛的球员们将陆续抵达武汉备战，赛会的场地、球童、志愿者、安保、餐饮、交通、通信等各方面硬件设施和服务团队也都已经就绪，迎接球员的到来。昨日首批抵达的球员包括资格赛头号种子、本周世界排名第29位的俄罗斯超级新秀卡萨金娜，法国球星、世界最高排名曾经达到第11位的科内特，科内特已经在光谷国际网球中心展开训练。





