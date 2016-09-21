查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 ·图文：2016肯德基三人篮球赛启动 ·图文：省跳伞队摘金获4奖牌 ·简讯 ·导视 今日19:35足协杯半决赛次回合 ·张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 · 图文：2016肯德基三人篮球赛 · 图文：省跳伞队摘金获4奖牌 · 简讯 · 导视 今日19:35足协杯半决 · 张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 22 体育 2016.9.21 星期三 简讯 楚天都市报讯 ●昨日上午，2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛决赛阶段中国队对叙利亚队比赛新闻发布会在西安举行。组委会工作人员在会上宣布，这场12强赛的门票将于21日12时开启预售。同时，中国足协官员也表示，将对西安赛区的比赛及训练场地状况进行持续监督。

●昨日，在2016年女排亚洲杯决赛中，中国女排二队面对小组赛击败过自己的哈萨克斯坦，连赢三局总比分3-0复仇对手，成功卫冕第四次拿到亚洲杯冠军，三局比分为25-19、25-19和25-13。





