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张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡
22
体育
2016.9.21 星期三
2016年世界跳伞锦标赛
图文：省跳伞队摘金获4奖牌
楚天都市报讯 图为：张阳梅比赛踩点
楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员袁誉文 李正凯）9月20日，2016年第34届世界跳伞锦标赛在美国芝加哥落幕，省航管中心湖北省跳伞队张阳梅与其他队友不畏强手，一举夺得女子集体定点项目金牌及女子团体银牌，金弘霖、夏志生分获一枚银牌和铜牌。
据悉，本届在美国芝加哥举行的世界跳伞锦标赛，吸引了38个国家和地区的700多名运动员参赛，涉及多个比赛项目，其中包括6个锦标赛，中国队参加了特技定点跳伞、造型跳伞和双人跳伞3个锦标赛。作为世界最高水平赛事，参赛者均为世界排名靠前的选手，竞争异常激烈。
省航管中心主任张建云介绍，此次女子集体定点项目能夺冠十分不易，与之抗衡的依旧是老对手俄罗斯队，在首轮打平后，第二轮、三轮均被对手领先，好在中国队沉着应战、一鼓作气在第四轮开始发力反超并一直处于领先，最终通过八轮角逐险胜俄罗斯队摘金，并获得女子团体银牌。另外，我省跳伞队员金弘霖获得男子青年个人特技项目银牌，夏志生获得男子集体定点项目铜牌。
据了解，为保证此次世界跳伞锦标赛能冲击更多的奖牌，张建云专程赶赴河南安阳航校，在慰问参训运动员的同时，经与国家跳伞队研商和争取，将往年仅有2个的世界比赛参赛名额争取到3个。