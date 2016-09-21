查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 ·图文：2016肯德基三人篮球赛启动 ·图文：省跳伞队摘金获4奖牌 ·简讯 ·导视 今日19:35足协杯半决赛次回合 ·张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 · 图文：2016肯德基三人篮球赛 · 图文：省跳伞队摘金获4奖牌 · 简讯 · 导视 今日19:35足协杯半决 · 张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 22 体育 2016.9.21 星期三 2016年世界跳伞锦标赛 图文：省跳伞队摘金获4奖牌 楚天都市报讯 图为：张阳梅比赛踩点



楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员袁誉文 李正凯）9月20日，2016年第34届世界跳伞锦标赛在美国芝加哥落幕，省航管中心湖北省跳伞队张阳梅与其他队友不畏强手，一举夺得女子集体定点项目金牌及女子团体银牌，金弘霖、夏志生分获一枚银牌和铜牌。

据悉，本届在美国芝加哥举行的世界跳伞锦标赛，吸引了38个国家和地区的700多名运动员参赛，涉及多个比赛项目，其中包括6个锦标赛，中国队参加了特技定点跳伞、造型跳伞和双人跳伞3个锦标赛。作为世界最高水平赛事，参赛者均为世界排名靠前的选手，竞争异常激烈。

省航管中心主任张建云介绍，此次女子集体定点项目能夺冠十分不易，与之抗衡的依旧是老对手俄罗斯队，在首轮打平后，第二轮、三轮均被对手领先，好在中国队沉着应战、一鼓作气在第四轮开始发力反超并一直处于领先，最终通过八轮角逐险胜俄罗斯队摘金，并获得女子团体银牌。另外，我省跳伞队员金弘霖获得男子青年个人特技项目银牌，夏志生获得男子集体定点项目铜牌。

据了解，为保证此次世界跳伞锦标赛能冲击更多的奖牌，张建云专程赶赴河南安阳航校，在慰问参训运动员的同时，经与国家跳伞队研商和争取，将往年仅有2个的世界比赛参赛名额争取到3个。





