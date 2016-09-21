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9月19日，2016年肯德基全国青少年三人篮球冠军挑战赛在武汉钢城四中正式启动。这项创办于2004年的赛事持续时间长、影响力广泛、规模庞大，12年间已经吸引超过160万青少年参与其中，培养出了包括前国手刘晓宇等人在内的多名职业球员。据了解，今年武汉市肯德基三人篮球赛预计吸引全市192所中学，超过1.2万名中学生参与其中。



球友互动大派对



启动仪式上，在里约奥运会上大放异彩的现役国手赵继伟与刘晓宇联袂亮相，令现场球迷兴奋不已。一位钢城四中的高中女生在被抽中与赵继伟互动时激动得连蹦带跳，甚至出人意料地“偷袭”拥抱了赵继伟一把，这更是引发全场尖叫。赵继伟很享受这样的活动：“这种气氛很好，也会让很多青少年更加喜欢篮球热爱篮球，对于中国篮球的发展来说，是很意义的。”

武汉二中对武汉一中的揭幕战更令场边的学生球迷看得目不转睛。二中身高1.95米的中锋方子豪被他们冠以“奥尼尔”的外号，平时就经常打篮球的某同学则有点不服气：“你信不信我和他们差不多？这种三对三我们打得多了，熟得很。”



草根励志大舞台



鼓励更多的年轻人投身对篮球的热爱，这也正是肯德基三人篮球赛的魅力所在。在这次启动仪式上，就有两位从草根中杀出来的职业高手：曾入选国家队的刘晓宇是2004年第一届赛事的冠军队成员，而今年NBL联赛得分王乔文瀚是2010年亚军队成员。

回忆起当年的情景，刘晓宇说：“肯德基三人篮球赛是我梦想的起点，也让我更加坚定地走在这条路上，对我的帮助和鼓舞很大。”在个人单挑和明星对抗两个环节中都和职业球员对抗过的武汉二中控卫李东啸也充分证明了这一点：“感觉他们也不是很强。”

据了解，2016年新赛季，肯德基三人篮球赛将再次走进校园，采用班级联赛的模式，先后举行校园三对三班级联赛、大区赛、全国总决赛以及百佳争鸣训练营，四个阶段的赛程将一直持续至2017年1月，预计将有全国49个城市超过4500所学校的近30万中学生参与其中。楚天都市报记者郭晓明





