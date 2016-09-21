查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第22版 体育
·图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛
·图文：2016肯德基三人篮球赛启动
·图文：省跳伞队摘金获4奖牌
·简讯
·导视 今日19:35足协杯半决赛次回合
·张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 悠游
第22版 : 体育
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 广告
第8版 : 调查
第9版 : 评论
·
图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛
·
图文：2016肯德基三人篮球赛
·
图文：省跳伞队摘金获4奖牌
·
简讯
·
导视 今日19:35足协杯半决
·
张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡
22
体育
2016.9.21 星期三
俄黑客又公布26人涉药名单 里约奥运双冠王在列
图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛
楚天都市报讯 据新华社电最近，一家名为“魔幻熊（Fancy Bear）”的网络黑客组织最近震惊了体育界，他们侵入了世界反兴奋剂机构（WADA）的数据库，陆续曝光了多位知名运动员“以治疗为目的”在该机构的允许下使用违禁药物，其中包括里约奥运会4金得主拜尔斯、以及网坛名将大小威廉姆斯等人。昨日，魔幻熊又公布了最新的26人名单，纳达尔和里约奥运5000米、10000米双冠王法拉赫上榜。
3批曝光 66人“中招”
9月13日，“魔幻熊”组织在其网站上表示，美国代表团历来在奥运会上表现不错，但是使用了“肮脏的方法赢得比赛”，因为他们在不同年份、在WADA的允许下使用了“用于治疗目的”的违禁药物。
当天“魔幻熊”在网上曝光了一份通过侵入WADA数据库获得的资料，该资料显示：里约奥运会4金得主拜尔斯在今年8月奥运会期间兴奋剂检测呈阳性，此外她在2012－2014年期间多次被获准使用禁药用于治疗；威廉姆斯姐妹最近几年都被允许使用含兴奋剂成分的药物。
然而这一切仅仅只是开始，该组织随后又分别在15日、17日以及昨日曝光了三批有类似行为的运动员名单。截止到目前为止，一共有66名运动员“中招”，其中美国运动员18人，英国17人，德国7人，丹麦和加拿大各4人，澳大利亚3人，西班牙、法国和阿根廷各2人，捷克、波兰、罗马利亚、俄罗斯、匈牙利、比利时以及布隆迪各1人。其中不乏像网球巨星纳达尔以及长跑名将法拉赫这样的知名运动员。
普京：健康的人服药获利
该事件的持续发酵引起了有关各方的强烈反应，纳达尔在接受西班牙媒体采访时说：“我因为治疗需要申请了使用某些药物，WADA同意了，这并不是违规的事情，我没有什么要隐藏的。”
国际奥委会则发表声明全力支持WADA，国际奥委会主席巴赫称他们将与俄政府沟通，试图阻止进一步的泄密事件。
俄罗斯总统普京随后发表声明，称“并不支持这样的‘黑客’行为”，但同时也认为被曝光出来的资料应该引起公众的注意。同时他还说：“这份材料引发了很多问题，健康的运动员合法地使用了别人无法使用的药物，但真正身患重病的人却仅仅因为被怀疑而无法参加残奥会。”
普京所指的正是在今年举行的里约残奥会上，国际残奥委会认为俄罗斯残奥委会无法保证严格执行《世界反兴奋剂条例》和国际残奥委会相关反兴奋剂规定，禁止俄罗斯代表团参赛，同时禁止俄罗斯运动员以个人名义参赛。