查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 ·图文：2016肯德基三人篮球赛启动 ·图文：省跳伞队摘金获4奖牌 ·简讯 ·导视 今日19:35足协杯半决赛次回合 ·张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 · 图文：2016肯德基三人篮球赛 · 图文：省跳伞队摘金获4奖牌 · 简讯 · 导视 今日19:35足协杯半决 · 张帅替补进正赛郑赛赛收武网外卡 22 体育 2016.9.21 星期三 俄黑客又公布26人涉药名单 里约奥运双冠王在列 图文：“魔幻熊”搅乱世界体坛 楚天都市报讯 据新华社电最近，一家名为“魔幻熊（Fancy Bear）”的网络黑客组织最近震惊了体育界，他们侵入了世界反兴奋剂机构（WADA）的数据库，陆续曝光了多位知名运动员“以治疗为目的”在该机构的允许下使用违禁药物，其中包括里约奥运会4金得主拜尔斯、以及网坛名将大小威廉姆斯等人。昨日，魔幻熊又公布了最新的26人名单，纳达尔和里约奥运5000米、10000米双冠王法拉赫上榜。



3批曝光 66人“中招”



9月13日，“魔幻熊”组织在其网站上表示，美国代表团历来在奥运会上表现不错，但是使用了“肮脏的方法赢得比赛”，因为他们在不同年份、在WADA的允许下使用了“用于治疗目的”的违禁药物。

当天“魔幻熊”在网上曝光了一份通过侵入WADA数据库获得的资料，该资料显示：里约奥运会4金得主拜尔斯在今年8月奥运会期间兴奋剂检测呈阳性，此外她在2012－2014年期间多次被获准使用禁药用于治疗；威廉姆斯姐妹最近几年都被允许使用含兴奋剂成分的药物。

然而这一切仅仅只是开始，该组织随后又分别在15日、17日以及昨日曝光了三批有类似行为的运动员名单。截止到目前为止，一共有66名运动员“中招”，其中美国运动员18人，英国17人，德国7人，丹麦和加拿大各4人，澳大利亚3人，西班牙、法国和阿根廷各2人，捷克、波兰、罗马利亚、俄罗斯、匈牙利、比利时以及布隆迪各1人。其中不乏像网球巨星纳达尔以及长跑名将法拉赫这样的知名运动员。



普京：健康的人服药获利



该事件的持续发酵引起了有关各方的强烈反应，纳达尔在接受西班牙媒体采访时说：“我因为治疗需要申请了使用某些药物，WADA同意了，这并不是违规的事情，我没有什么要隐藏的。”

国际奥委会则发表声明全力支持WADA，国际奥委会主席巴赫称他们将与俄政府沟通，试图阻止进一步的泄密事件。

俄罗斯总统普京随后发表声明，称“并不支持这样的‘黑客’行为”，但同时也认为被曝光出来的资料应该引起公众的注意。同时他还说：“这份材料引发了很多问题，健康的运动员合法地使用了别人无法使用的药物，但真正身患重病的人却仅仅因为被怀疑而无法参加残奥会。”

普京所指的正是在今年举行的里约残奥会上，国际残奥委会认为俄罗斯残奥委会无法保证严格执行《世界反兴奋剂条例》和国际残奥委会相关反兴奋剂规定，禁止俄罗斯代表团参赛，同时禁止俄罗斯运动员以个人名义参赛。





