查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告 ·图文：刘震云带着闺女“战”小刚 ·手机上可实现高标清点播回看 ·图文：“这真的不是我的双胞胎兄弟么” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：刘震云带着闺女“战”小刚 · 手机上可实现高标清点播回看 · 图文：“这真的不是我的双胞胎兄 20 文娱 2016.9.21 星期三 图文：“这真的不是我的双胞胎兄弟么” 楚天都市报讯 不夸张地说，昨日在武汉杜莎夫人蜡像馆揭幕的“靖王”蜡像，是该馆众多国内明星蜡像中最像本人的一尊，以至于回汉为自己蜡像揭幕的王凯，用“汗毛直竖”一词形容，“真的太像了。这……真的不是我的双胞胎兄弟么？”楚天都市报记者张聪通讯员陈阳摄





