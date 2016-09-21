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图文：刘震云带着闺女“战”小刚
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图文：“这真的不是我的双胞胎兄
20
文娱
2016.9.21 星期三
图文：“这真的不是我的双胞胎兄弟么”
楚天都市报讯 不夸张地说，昨日在武汉杜莎夫人蜡像馆揭幕的“靖王”蜡像，是该馆众多国内明星蜡像中最像本人的一尊，以至于回汉为自己蜡像揭幕的王凯，用“汗毛直竖”一词形容，“真的太像了。这……真的不是我的双胞胎兄弟么？”楚天都市报记者张聪通讯员陈阳摄