查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告 ·图文：刘震云带着闺女“战”小刚 ·手机上可实现高标清点播回看 ·图文：“这真的不是我的双胞胎兄弟么” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：刘震云带着闺女“战”小刚 · 手机上可实现高标清点播回看 · 图文：“这真的不是我的双胞胎兄 20 文娱 2016.9.21 星期三 武汉城区电视节目统一升级 手机上可实现高标清点播回看 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）20日开始，武汉城区电视节目统一升级，不仅大幅增加节目套数，而且全面实现武汉全城同一个信号源，用户对“湖北有线”和“武汉有线”名称、业务的纠结彻底成为过去，“湖北广电网络”为所有用户提供统一服务。

湖北广电网络有关负责人介绍，升级后，高清电视节目增至65套，标清节目增至156套。除了免费提供央视、卫视20套高清节目外，湖北广电网络还对电影、电视剧、音乐、少儿、体育等节目内容做了进一步扩充，同时增加了电子竞技、探索探秘、综艺、汽车等特色鲜明的专业节目。国庆期间，收看这些节目将是市民过节的一个很好的选择。

湖北广电网络还同步推出了“广电云视”APP移动端，用户可以通过扫描二维码，或在豌豆夹、应用汇等应用商店下载程序安装。通过这款APP，用户可以在手机、PAD等移动智能终端上收看到18套高清、81套标清直播节目，还可实现7天节目回放，并使用在线点播功能。

据介绍，武汉城区电视节目升级期间，电视屏幕上将出现“重新搜索”提示，用户可按照电视屏幕上的提示，选择频道重新搜索以完成升级。不清楚操作的用户可拨打96516客服热线咨询，湖北广电网络的客服经理会主动联系上门服务。





