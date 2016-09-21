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文娱
2016.9.21 星期三
武汉城区电视节目统一升级
手机上可实现高标清点播回看
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠）20日开始，武汉城区电视节目统一升级，不仅大幅增加节目套数，而且全面实现武汉全城同一个信号源，用户对“湖北有线”和“武汉有线”名称、业务的纠结彻底成为过去，“湖北广电网络”为所有用户提供统一服务。
湖北广电网络有关负责人介绍，升级后，高清电视节目增至65套，标清节目增至156套。除了免费提供央视、卫视20套高清节目外，湖北广电网络还对电影、电视剧、音乐、少儿、体育等节目内容做了进一步扩充，同时增加了电子竞技、探索探秘、综艺、汽车等特色鲜明的专业节目。国庆期间，收看这些节目将是市民过节的一个很好的选择。
湖北广电网络还同步推出了“广电云视”APP移动端，用户可以通过扫描二维码，或在豌豆夹、应用汇等应用商店下载程序安装。通过这款APP，用户可以在手机、PAD等移动智能终端上收看到18套高清、81套标清直播节目，还可实现7天节目回放，并使用在线点播功能。
据介绍，武汉城区电视节目升级期间，电视屏幕上将出现“重新搜索”提示，用户可按照电视屏幕上的提示，选择频道重新搜索以完成升级。不清楚操作的用户可拨打96516客服热线咨询，湖北广电网络的客服经理会主动联系上门服务。