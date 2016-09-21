查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告 ·图文：刘震云带着闺女“战”小刚 ·手机上可实现高标清点播回看 ·图文：“这真的不是我的双胞胎兄弟么” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：刘震云带着闺女“战”小刚 · 手机上可实现高标清点播回看 · 图文：“这真的不是我的双胞胎兄 20 文娱 2016.9.21 星期三 女儿导演处女作撞期冯小刚新作 图文：刘震云带着闺女“战”小刚 楚天都市报讯 图为：刘震云与女儿刘雨霖



□楚天都市报记者戎钰发自西安



根据著名作家刘震云同名小说改编的电影《一句顶一万句》，被选中担任第三届丝绸之路国际电影节开幕影片。昨日上午，刘震云与该片导演、也就是他的女儿刘雨霖一起亮相电影节，宣布该片将于11月11日公映。由于冯小刚的《我不是潘金莲》已确定改档至11月18日，刘震云这回要带着闺女迎战老友。



刘老师演技比葛优好



荣获2011年度茅盾文学奖的《一句顶一万句》，是刘震云作品中最具分量的一部。他坦言，这几年有不下10位“中国最著名导演”来找他，想买这本小说的电影改编权，他都没同意。几年前，女儿刘雨霖从美国来电跟老爸要版权，父女俩一聊，“我觉得雨霖导演解决了从小说到电影的途径。”

为支持女儿，刘震云不仅亲自担任电影编剧，还客串了一个相亲男。“雨霖导演说我不行，想找布拉德·皮特、梁朝伟、葛优来演。我告诉了投资方，老板说：导演不同意，可以换导演嘛！这样我才换来露脸机会。”

被老爸逗乐的刘雨霖当场表态：“刘老师比那三个演得好。”



冯小刚改档是嫌丢人



冯小刚前天确认《我不是潘金莲》将延至11月公映，这部电影也是根据刘震云小说改编的，于是刘震云就面临帮闺女还是挺老友的选择。

刘震云向媒体“交代”，“上礼拜凌晨3点，冯导给我打电话，说当天他们点映，整场笑了45次、鼓了8次掌。他说自己产生了野心，准备再剪一剪，要从笑45次到笑135次。”

刘震云说，前几天，冯小刚又在凌晨3点给他打电话，“说国庆档比较热，我们就不跟那些赶热闹的人挤了，太丢人，我们换一个冷档期。”

女儿迎战老友，刘震云觉得也是好事儿，“冯导说前一个礼拜看《一句顶一万句》，后一个礼拜看《我不是潘金莲》，让朋友们一次看个够。而且李安导演的《半场无战事》也准备11月上，这三个导演都是有责任心的人，想把11月彻底点燃。”





