查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第17版 诗歌美文
·小别离2 18
·广告
·故乡的月亮
·守夜
·蛾眉宴
·在长江边
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 悠游
第22版 : 体育
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 广告
第8版 : 调查
第9版 : 评论
·
小别离2 18
·
广告
·
故乡的月亮
·
守夜
·
蛾眉宴
·
在长江边
17
诗歌美文
2016.9.21 星期三
在长江边
楚天都市报讯 □汤秀英
到达江边的时候
暮色开始大幅度倾斜
风比预想中要轻佻得多
轻佻得没有一场雨愿意托付终身
隐约有树叶沙沙作响
仿佛你正从远方赶来
而月亮企图抽身躲进云层
永远作别这人间的大喜大悲
可是这又有什么关系呢
我正好陪你拾捡满天星光洒下的碎银
这些银两中，潜伏着爱的微光
每捡起一粒，心便可以畅通无阻地愉悦一回
这鱼鳞般茂密的波光，足够我们拾捡一阵子
足够我们在江边，虚度几辈子的光阴