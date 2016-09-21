小别离2 18广告故乡的月亮守夜蛾眉宴在长江边
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 第17版 诗歌美文
·小别离2 18
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·故乡的月亮
·守夜
·蛾眉宴
·在长江边
楚天都市报电子版
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17 诗歌美文 2016.9.21 星期三
在长江边
    楚天都市报讯 □汤秀英

    到达江边的时候
    暮色开始大幅度倾斜
    风比预想中要轻佻得多
    轻佻得没有一场雨愿意托付终身
    隐约有树叶沙沙作响
    仿佛你正从远方赶来
    而月亮企图抽身躲进云层
    永远作别这人间的大喜大悲
    可是这又有什么关系呢
    我正好陪你拾捡满天星光洒下的碎银
    这些银两中，潜伏着爱的微光
    每捡起一粒，心便可以畅通无阻地愉悦一回
    这鱼鳞般茂密的波光，足够我们拾捡一阵子
    足够我们在江边，虚度几辈子的光阴


   