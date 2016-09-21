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17
诗歌美文
2016.9.21 星期三
蛾眉宴
楚天都市报讯 □郑华蓉
蛾眉豆，是秋天的信笺，信封是或青或紫的厚实的荚，文字是黑色圆润的豆，饱满，胀鼓，迸发出生命的力量，热情地写满对自然的爱意。这信，沿着花茎奔跑而来，那些红、白、紫三种颜色的蛾眉豆花，如流苏，如蝴蝶，熙熙攘攘地喧闹着，你推我挤之中，捎来藤蔓写给秋天的信笺。
这信笺，也是做美味佳肴的食材之一。我曾以蛾眉豆为主材，做过一桌蛾眉宴。一钵“鲊广椒炖蛾眉豆”，倒素油，添姜块、蒜瓣煸香，加肥厚红亮的腊肉，煸出油后放蛾眉豆，快速翻炒至其冒油，再加入鲊广椒，添少量温水，大水煮开，改文火，慢慢焖，直至水干。蛾眉豆被腊肉油浸得灿亮，装在钵子里小油泡直冒，腊肉的醇香与蛾眉清香、鲊广椒的微辣相互渗透，有嚼劲有回味。一碗“指排焖蛾眉豆”，指排滋滋冒油，蛾眉豆吸饱油脂后闪亮鼓胀，二者相遇于铁锅，而后携手涅槃，投桃报李的蛾眉豆把鲜美清香慷慨赠于指排，两者相依相偎成美味。一盘“清炒嫩蛾眉豆”，把蛾眉豆切成丝，和秋辣椒爆炒，临起锅，撒几颗蒜粒，白碧相间，格外脱俗，爽脆。一碟“泡蛾眉豆”，用朝天椒做点缀，妩媚妖冶……
那天，秋光弄影，我们把蛾眉宴设置在栾树下，尽兴品尝，不忍放箸。爱不够，这清远深美的秋天，这炉火纯青的中年，这闲情闲心的一刻：抬头，栾花正灿烂，黄花，红果，饱满，生动，丰盈；低头，只见一丛丛的蛾眉豆，络绎不绝地捎来藤蔓写给秋天的封封信笺，其内容简洁如绝句：宛转蛾眉能几时？须臾鹤发乱如丝。
秋已来，请善自珍重，我，我们。