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17
诗歌美文
2016.9.21 星期三
守夜
楚天都市报讯 □曾晗
风是个守夜人
坐在故乡的矮墙上
数着时辰，呵欠连天地打更
在千百年来的风骚里
明月是每一个游子最温婉的亲人
母亲的思念在炊烟里等
守着回家的路
守着未归的人
村庄都睡了
听不见狗吠
柳梢上，橘黄色的牵挂里
月亮，是一盏失眠的灯