小别离2 18广告故乡的月亮守夜蛾眉宴在长江边
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 第17版 诗歌美文
·小别离2 18
·广告
·故乡的月亮
·守夜
·蛾眉宴
·在长江边
楚天都市报电子版
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17 诗歌美文 2016.9.21 星期三
守夜
    楚天都市报讯 □曾晗

风是个守夜人
坐在故乡的矮墙上
数着时辰，呵欠连天地打更
在千百年来的风骚里
明月是每一个游子最温婉的亲人
母亲的思念在炊烟里等
守着回家的路
守着未归的人
村庄都睡了
听不见狗吠
柳梢上，橘黄色的牵挂里
月亮，是一盏失眠的灯


   