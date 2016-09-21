小别离2 18广告故乡的月亮守夜蛾眉宴在长江边
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 第17版 诗歌美文
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·故乡的月亮
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楚天都市报电子版
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17 诗歌美文 2016.9.21 星期三
故乡的月亮
    楚天都市报讯 □黄荣光

故乡的月亮
是母亲的纺车纺出来的
白得像棉纱
圆得像纺车
柔得像母亲的目光
那饱满的岁月
织进了母亲所有的希望
可今夜城里的月亮
被灯光漂得苍白
被高楼挤得失措惊惶
被尘土吹得面瘦肌黄
我只能在床前
抚摸这一轮陌生的月亮
低头让无声的泪水
打湿心中的月光


   