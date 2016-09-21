查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 诗歌美文 ·小别离2 18 ·广告 ·故乡的月亮 ·守夜 ·蛾眉宴 ·在长江边 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 小别离2 18 · 广告 · 故乡的月亮 · 守夜 · 蛾眉宴 · 在长江边 17 诗歌美文 2016.9.21 星期三 故乡的月亮 楚天都市报讯 □黄荣光



故乡的月亮

是母亲的纺车纺出来的

白得像棉纱

圆得像纺车

柔得像母亲的目光

那饱满的岁月

织进了母亲所有的希望

可今夜城里的月亮

被灯光漂得苍白

被高楼挤得失措惊惶

被尘土吹得面瘦肌黄

我只能在床前

抚摸这一轮陌生的月亮

低头让无声的泪水

打湿心中的月光





