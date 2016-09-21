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第16版 楚动
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图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪
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创光谷商学院双创营周末开营
16
楚动
2016.9.21 星期三
探秘腾讯众创空间 倾听楼兰蜜语
创光谷商学院双创营周末开营
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正）你想走进独角兽企业一探其创业成功的秘诀吗？你想与知名创业导师面对面沟通吗？来吧，参加楚天都市报创光谷商学院创新创业营，或许你就是下一个创新创业新星。
为了帮助有创新创业意愿的大学生培养创新创业技能，创光谷商学院正式启动创新创业营活动，将带领大学生近距离感受知名企业的创业历程，接受创业导师的指导。首期创新创业营公益活动将于9月24日和25日举行，现征集湖北高校学生社团干部免费参与。
本周末的首期活动将走进腾讯众创空间、楼兰蜜语、腾讯大楚网等，参观企业，与企业负责人见面交流。楼兰蜜语CEO刘应龙、腾讯大楚网副总经理王路凡、楚天学者特聘教授杨柳等，都将在本次公益双创营活动中举行主题讲座，并与大学生互动。
在腾讯众创空间，“楚天学者特聘教授”杨柳将为大学生们带来“互联网时代下的企业创新”为主题的创业课程。杨柳系美国芝加哥大学商学院MBA工商管理硕士，武汉市东湖高新区“3551计划”引进人才。
在武汉楼兰蜜语生态果业有限公司，CEO刘应龙将向大学生们讲述创业心路历程，分享“互联网+美食”经验。武汉楼兰蜜语生态果业有限公司采用公司+基地农户+电商的模式，是新疆红枣、核桃等农产品电销的开创者和行业领跑者。
在腾讯大楚网，副总经理王路凡将带来以“互联网的产品思维和用户思维”为主题的行业讲座。
本次创新创业营为公益活动，限20个名额，欢迎大学生报名。咨询电话：027—87813996（请工作时间拨打）。