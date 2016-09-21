查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 楚动 ·广告 ·图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪班 ·创光谷商学院双创营周末开营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪 · 创光谷商学院双创营周末开营 16 楚动 2016.9.21 星期三 图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪班 本周日邀请10个家庭体验少儿茶礼活动 楚天都市报讯 图为：少儿茶礼活动 资料图



楚天都市报讯（记者汪杭）提升父母涵养，成就孩子未来。楚天父母课堂开办一年来，已举办系列家庭教育公开课。今起，楚天父母课堂联合武汉青青翠竹教育机构推出“青青美育系列美学课程”，通过美学教育，帮助孩子培慧根养美德。首期少儿礼仪班将于本周日在慧心假日酒店举行公开课，现征集10个家庭参与当天的少儿茶礼亲子活动，共同感受传统礼仪文化的魅力。

学礼则懂礼，懂礼则行礼。礼仪教育，不仅让孩子言行举止优雅得体，更让孩子懂敬爱，怀感恩，养美德，长志向，从而获得自信、获得尊重、获得良好人际关系，以至终身受益。“青青美育少儿礼仪”课程由全国青少年成长指导师、武汉知名儿童礼仪高级讲师骆佩主讲，她也是我国著名礼仪学家、武汉大学教授、湖北省礼仪协会会长李荣建的弟子。本次课程针对12岁前不同年龄阶段的孩子，课程包含形体礼仪，训练孩子的站、坐、走、蹲等日常姿态，塑造好形体；交谈礼仪，教孩子掌握日常礼貌用语；模拟就餐、交通、访客、剧场影院等不同场景，教孩子待人接物；家庭礼仪，在互动中教孩子与长辈、客人礼貌相处等等。通过礼仪故事、礼仪儿歌、礼仪绘图、礼仪游戏等形式，从外在塑造孩子的挺拔形体，优雅的言行举止，更在孩子内心播下自律、谦和、礼让、规则的意识。共8次课16课时，课程费用1800元(含教材)。

感兴趣的家长可报名参加9月25日的体验公开课，上午由高级评茶师柯青兰带领孩子们学习茶艺，以茶行礼。下午由湖北省礼仪学会会长、武汉大学教授李荣建分享家庭礼仪。报名咨询热线：027-88567158/88567159。





