查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级巨钻 ·武汉理工大全国广告大赛创佳绩 ·第14届“楚天杯”帅作文大赛即将启动 ·爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级 · 武汉理工大全国广告大赛创佳绩 · 第14届“楚天杯”帅作文大赛即 · 爹爹回家老走错楼栋一查患上了老 14 教卫 2016.9.21 星期三 爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员刘姗姗）汉口74岁徐爹爹最近老爱忘事，出门买个菜回来钥匙还开不了家门，后来才发现竟走错了楼栋。家人带其到武汉市中心医院检查，才知爹爹患上老年痴呆，因处在早期，需赶紧进行对症治疗。今日是“世界老年痴呆日”，专家提醒市民关注老年痴呆的早期信号，及时就医。

该院神经内科主任经屏介绍，老年痴呆症的早期表现为健忘，患者记忆、思维、认知判断、计算、视空间辨别能力都会出现下降，如不及时治疗，症状会逐步加重，等到了重度痴呆期基本很难治愈，生活完全不能自理。她提醒广大市民，如家中老年人出现相同问题反复问；忘记做饭、打牌等简单日常活动；失去写字或算账等能力；经常迷路、忘记物品放置位置；要留心老人患上老年痴呆，及时带其到医院就医。

中老年人平时也要养成良好的生活习惯，保证充足睡眠让大脑得到休息；戒烟戒酒，多吃富含维生素的食物；积极参加体育锻炼，保持心情愉悦；可以通过打麻将、下棋等加强脑功能的锻炼等。





