查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级巨钻 ·武汉理工大全国广告大赛创佳绩 ·第14届“楚天杯”帅作文大赛即将启动 ·爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级 · 武汉理工大全国广告大赛创佳绩 · 第14届“楚天杯”帅作文大赛即 · 爹爹回家老走错楼栋一查患上了老 14 教卫 2016.9.21 星期三 第14届“楚天杯”帅作文大赛即将启动 诚邀冠名合作伙伴及报名合作机构 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者魏曦李军）第14届“楚天杯”中小学生帅作文大赛即将启动。作为楚天都市报创刊20周年系列纪念活动品牌赛事，大赛组委会今起面向社会诚邀冠名合作伙伴，同时诚邀全国及省内各地单位参与协办大赛分赛区及报名合作事宜。“楚天杯”作文大赛由楚天都市报主办，至今已成功举办13届，成为全国知名的作文类赛事。2015年第13届“楚天杯”帅作文大赛省内参赛总人数近16万人，基本覆盖武汉市区及周边8+1城市圈，大赛“用心写作，成就梦想”的口号也被越来越多的教师、家长和孩子所熟知。大赛宗旨为：发现彰显个性的优秀作文，选拔有创新思维的校园小作家，为中小学选拔新生提供依据，并为知名高校输送高素质后备人才。

大赛承办单位《帅作文》周报，是由人民文学出版社和湖北日报传媒集团联办的一份语文教辅类周报，面向全国发行，发行量已达12万余份，稳居省内同类期刊发行量首位。著名作家王蒙和曹文轩担任顾问。

大赛组委会咨询电话：027-88567106（工作日9：00-18：00）。大赛官网：www.shuaizuowen.net。具体进程请关注官方微信“帅作文”（shuaizuowenzb）。





