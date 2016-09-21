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·图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级巨钻
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·第14届“楚天杯”帅作文大赛即将启动
·爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆
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爹爹回家老走错楼栋一查患上了老
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教卫
2016.9.21 星期三
武汉理工大全国广告大赛创佳绩
三项好创意斩获一等奖
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛）近日，中国大学生好创意——第八届全国大学生广告艺术大赛策划案现场决赛在北京举行，武汉理工大学文法学院广告专业3个团队获得全国一等奖。
本次比赛策划案类共收到全国5000多支参赛队伍的作品，经过激烈的评审，有15支团队进入了策划案现场决赛，最终评出一等奖7项，二等奖8项，武汉理工大学入围决赛的3支团队即金薇无钢圈内衣策划团队“不做圈内人”、VIVO手机策划团队“有V青年”和无人机策划团队“带你飞”全部获得一等奖。
作为参赛团队指导老师，武汉理工大学文法学院刘锦宏教授表示，每年学校都专门拿出资金鼓励学生们走出校园，与全国同类专业学生互相比拼、学习，广告专业学生跨专业、年级组成团队，活跃在国内外广告赛事中，很多学生在毕业季凭借一纸获奖证书最终敲开名企的求职大门。