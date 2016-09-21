查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告：动向新闻 ·“双排车”今起禁上高速 ·国庆热门方向火车票所剩无几 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行 ·活蟹不能随身带上飞机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · “双排车”今起禁上高速 · 国庆热门方向火车票所剩无几 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色 · 活蟹不能随身带上飞机 12 经济 2016.9.21 星期三 活蟹不能随身带上飞机 部分航空公司允许装箱托运 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋实习生甘芸）又到螃蟹肥美时。作为产蟹大省，湖北螃蟹也是不错的伴手礼。昨日，记者在天河机场了解到，鲜活大闸蟹不可随身携带上飞机，部分航空公司允许作为行李托运，建议乘客提前到机场办理托运手续。

记者了解到，根据民航方面明文规定，作为鲜活农产品的大闸蟹是不能以随身行李的形式带上飞机进入客舱的，托运方面不同航空公司规定不同，如南航、东航可以托运，但包装不可使用干冰，有部分航空公司则不可托运只能走货运。

天河机场安检部门相关人士告诉记者，如果需要将大闸蟹礼盒托运上飞机，必须对每只螃蟹进行“五花大绑”，沥干水后放进泡沫箱，最后放入纸箱内。但不能将散装冰块或干冰放入打包箱内，如果在托运时发现箱子漏水，会被要求重新包装。如果需要保鲜，可以选用冰冻后的矿泉水瓶放在箱子内，旋紧瓶盖。同时，在箱子外扎几个小洞，以免大闸蟹缺氧。

此外，国际航线旅客及出境旅客，须向对方国家和地区申请并通过检验检疫等流程后，方能携带活蟹。





