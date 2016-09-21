查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告：动向新闻 ·“双排车”今起禁上高速 ·国庆热门方向火车票所剩无几 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行 ·活蟹不能随身带上飞机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · “双排车”今起禁上高速 · 国庆热门方向火车票所剩无几 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色 · 活蟹不能随身带上飞机 12 经济 2016.9.21 星期三 图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行 楚天都市报讯 图为：一名年轻人正在公交车身上喷绘猫的图案



楚天都市报讯（记者黄永进通讯员龚娇 张绍斌）昨日下午，509路、508路、583路、706路、522路等6台喷绘着各式新潮图案的公交车驶上三镇街头。

据了解，这是武汉市公交集团推广绿色出行的新尝试，主要是为吸引更多年轻人乘坐公交车，减少碳排放。





