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 第12版 经济
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楚天都市报电子版
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12 经济 2016.9.21 星期三
图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行
    楚天都市报讯 图为：一名年轻人正在公交车身上喷绘猫的图案

    楚天都市报讯（记者黄永进通讯员龚娇 张绍斌）昨日下午，509路、508路、583路、706路、522路等6台喷绘着各式新潮图案的公交车驶上三镇街头。
    据了解，这是武汉市公交集团推广绿色出行的新尝试，主要是为吸引更多年轻人乘坐公交车，减少碳排放。


   