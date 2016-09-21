查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告：动向新闻 ·“双排车”今起禁上高速 ·国庆热门方向火车票所剩无几 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行 ·活蟹不能随身带上飞机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · “双排车”今起禁上高速 · 国庆热门方向火车票所剩无几 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色 · 活蟹不能随身带上飞机 12 经济 2016.9.21 星期三 国庆热门方向火车票所剩无几 旅客摸准时间勤刷刷 10月6日和7日回程票稍宽松 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋实习生甘芸）武汉出发去杭州、西安、福州、上海……只剩一周多就将迎来国庆七天长假。目前，国庆出游热门方向火车票已所剩无几，抢票大战一天紧似一天，旅客要摸准放票时间勤刷刷。“中秋中短途客流集中，国庆假期客流则大得多，中长途列车车票更紧俏。”武铁相关人士称。记者昨登录12306官网查看余票情况发现，9月30日午后起，去往上海、北京、西安、杭州等方向的列车趟趟爆满，部分车次连无座票都售罄，出行高峰持续至10月1日晚上。武汉至北京的50多趟列车，只剩下少部分余票和无座票。武汉去往济南、厦门、福州、贵阳、南宁、重庆等热门方向的高铁及动车车票，已基本售空。

记者还发现，G20峰会过后，今年国庆节的杭州格外受到人们的追捧，9月30日、10月1日去往杭州的有座车票销售一空。此外，去往大西北银川、兰州、乌鲁木齐等方向只剩下少量余票，但南下广州、深圳的车票余票量还比较大。

值得提醒的是，部分城市10月6日和7日的返程余票数量较多，抢到了出发票的旅客，要提前确定好返程日期，尽快买好返程票。

根据车票销售情况，武汉铁路局还将在国庆节期间适时加开多趟列车。另外，铁路部门已对互联网、电话订票的起售时间有调整，即8:00至18:00，每个整点和半点均有新票起售。放票时间点从16个调整为21个，具体可上12306网站查询。





