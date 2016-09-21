查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告：动向新闻 ·“双排车”今起禁上高速 ·国庆热门方向火车票所剩无几 ·开奖公告 ·广告：动向新闻 ·图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行 ·活蟹不能随身带上飞机 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · “双排车”今起禁上高速 · 国庆热门方向火车票所剩无几 · 开奖公告 · 广告：动向新闻 · 图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色 · 活蟹不能随身带上飞机 12 经济 2016.9.21 星期三 “双排车”今起禁上高速 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云通讯员高斌）长长的拖车上码着两三层新车，每层还摆着两列，如此庞然大物成为高速公路上流动的安全隐患。21日起，此类“双排车”一律禁止上高速，对拟进入的“双排车”一律劝返，拒不听从劝返的，依法处罚并强制卸载。

前日，省经信委、省公安厅、省交通厅、省质监局、省工商局联合召开全省治理车辆运输车非法改装和超限超载工作电视电话会议，启动货车非法改装和超限超载专项治理。

何谓“双排车”和“单排车”？据介绍，非法改装的运输新汽车的长拖车，有的为一层，有的为二层，如果汽车是双列摆放即为“双排车”，汽车为单列摆放即为“单排车”。2016年9月21日至2018年6月30日为不合规车辆运输车的整改期。2018年6月30日之后，将全面禁止不合规车辆运输车通行。





