中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套广告图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油“最美一线职工”为建美好家园献策
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 第11版 荆楚
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·“最美一线职工”为建美好家园献策
楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.9.21 星期三
观看垃圾分类 走进美丽乡村
“最美一线职工”为建美好家园献策
    楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者卢成汉通讯员谢文哲张亮贺梦）小区垃圾分类，环境整洁卫生；过去脏乱村湾，变身美丽乡村。昨日，“最美一线职工”走进东西湖，为建美好家园建言献策。
    走进东西湖区博大城市星座小区，最美一线职工们发现，不少地方，放置有灰色、绿色、红色和蓝色垃圾桶，地上不见一个烟头和一张果皮纸屑，环境优美整洁。该区城管相关负责人说，这是推行垃圾分类带来的变化。
    一位年过七旬的张婆婆说，每天将生活垃圾扔在绿色垃圾桶里，然后贴上电子标签，一个月能积30分，拿到小区垃圾分类管理办，就可以兑换两袋食用盐。
    家里的纸盒、旧塑料、废铜烂铁也可赚积分，换回生活日用品。记者在垃圾分类办看到，货架上摆放着食油、大米和洗洁精等十几种物品，如果积满600分，就可以兑换一壶10斤的食用油。
    该办负责人说，一个月下来，仅可供回收物品，就达五六吨，“物尽其用，垃圾自然就少，环境随之变好。”
    来自神农架天然气公司的最美一线职工向昆鹏建议，尽快完善推广力度，让更多的小区实行垃圾分类，让人与环境更加协调。“石榴红村的石榴早已红过了，但再过一二个月，就可以采摘草莓了。”昨日，面对最美一线职工，东西湖慈惠街石榴红村副书记钟作洪发出盛情邀请。
    过去脏乱与贫穷的石榴红村，仅用了6年多的时间，变身美丽乡村，村民人均纯收入达到2万多元。
    省村镇建设协会秘书长李书军说，这类“看得见山，留得住水，记得住乡愁的美丽乡村，今年将建200个，4年后全省将达2000个。
    李书军向“最美一线职工”发出邀请，希望他们能够成为有德有才有声望的乡贤，带出更多的美丽乡村，建设更加美好的家园。
    最美一线职工冯洋和彭克难感慨不已，他们的家乡都在农村，愿意为家乡的美丽乡村建设出一份力。


   