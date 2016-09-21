查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 荆楚
·中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套
·广告
·图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油
·“最美一线职工”为建美好家园献策
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 悠游
第22版 : 体育
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 广告
第8版 : 调查
第9版 : 评论
·
中部国际物联港“赚钱小金寓”开
·
广告
·
图文：加油站里举行婚礼新人结婚
·
“最美一线职工”为建美好家园献
11
荆楚
2016.9.21 星期三
观看垃圾分类 走进美丽乡村
“最美一线职工”为建美好家园献策
楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者卢成汉通讯员谢文哲张亮贺梦）小区垃圾分类，环境整洁卫生；过去脏乱村湾，变身美丽乡村。昨日，“最美一线职工”走进东西湖，为建美好家园建言献策。
走进东西湖区博大城市星座小区，最美一线职工们发现，不少地方，放置有灰色、绿色、红色和蓝色垃圾桶，地上不见一个烟头和一张果皮纸屑，环境优美整洁。该区城管相关负责人说，这是推行垃圾分类带来的变化。
一位年过七旬的张婆婆说，每天将生活垃圾扔在绿色垃圾桶里，然后贴上电子标签，一个月能积30分，拿到小区垃圾分类管理办，就可以兑换两袋食用盐。
家里的纸盒、旧塑料、废铜烂铁也可赚积分，换回生活日用品。记者在垃圾分类办看到，货架上摆放着食油、大米和洗洁精等十几种物品，如果积满600分，就可以兑换一壶10斤的食用油。
该办负责人说，一个月下来，仅可供回收物品，就达五六吨，“物尽其用，垃圾自然就少，环境随之变好。”
来自神农架天然气公司的最美一线职工向昆鹏建议，尽快完善推广力度，让更多的小区实行垃圾分类，让人与环境更加协调。“石榴红村的石榴早已红过了，但再过一二个月，就可以采摘草莓了。”昨日，面对最美一线职工，东西湖慈惠街石榴红村副书记钟作洪发出盛情邀请。
过去脏乱与贫穷的石榴红村，仅用了6年多的时间，变身美丽乡村，村民人均纯收入达到2万多元。
省村镇建设协会秘书长李书军说，这类“看得见山，留得住水，记得住乡愁的美丽乡村，今年将建200个，4年后全省将达2000个。
李书军向“最美一线职工”发出邀请，希望他们能够成为有德有才有声望的乡贤，带出更多的美丽乡村，建设更加美好的家园。
最美一线职工冯洋和彭克难感慨不已，他们的家乡都在农村，愿意为家乡的美丽乡村建设出一份力。