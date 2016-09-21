查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套 ·广告 ·图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油 ·“最美一线职工”为建美好家园献策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 中部国际物联港“赚钱小金寓”开 · 广告 · 图文：加油站里举行婚礼新人结婚 · “最美一线职工”为建美好家园献 11 荆楚 2016.9.21 星期三 观看垃圾分类 走进美丽乡村 “最美一线职工”为建美好家园献策 楚天都市报讯 楚天都市报讯 （记者卢成汉通讯员谢文哲张亮贺梦）小区垃圾分类，环境整洁卫生；过去脏乱村湾，变身美丽乡村。昨日，“最美一线职工”走进东西湖，为建美好家园建言献策。

走进东西湖区博大城市星座小区，最美一线职工们发现，不少地方，放置有灰色、绿色、红色和蓝色垃圾桶，地上不见一个烟头和一张果皮纸屑，环境优美整洁。该区城管相关负责人说，这是推行垃圾分类带来的变化。

一位年过七旬的张婆婆说，每天将生活垃圾扔在绿色垃圾桶里，然后贴上电子标签，一个月能积30分，拿到小区垃圾分类管理办，就可以兑换两袋食用盐。

家里的纸盒、旧塑料、废铜烂铁也可赚积分，换回生活日用品。记者在垃圾分类办看到，货架上摆放着食油、大米和洗洁精等十几种物品，如果积满600分，就可以兑换一壶10斤的食用油。

该办负责人说，一个月下来，仅可供回收物品，就达五六吨，“物尽其用，垃圾自然就少，环境随之变好。”

来自神农架天然气公司的最美一线职工向昆鹏建议，尽快完善推广力度，让更多的小区实行垃圾分类，让人与环境更加协调。“石榴红村的石榴早已红过了，但再过一二个月，就可以采摘草莓了。”昨日，面对最美一线职工，东西湖慈惠街石榴红村副书记钟作洪发出盛情邀请。

过去脏乱与贫穷的石榴红村，仅用了6年多的时间，变身美丽乡村，村民人均纯收入达到2万多元。

省村镇建设协会秘书长李书军说，这类“看得见山，留得住水，记得住乡愁的美丽乡村，今年将建200个，4年后全省将达2000个。

李书军向“最美一线职工”发出邀请，希望他们能够成为有德有才有声望的乡贤，带出更多的美丽乡村，建设更加美好的家园。

最美一线职工冯洋和彭克难感慨不已，他们的家乡都在农村，愿意为家乡的美丽乡村建设出一份力。





