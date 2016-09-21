查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套 ·广告 ·图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油 ·“最美一线职工”为建美好家园献策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 中部国际物联港“赚钱小金寓”开 · 广告 · 图文：加油站里举行婚礼新人结婚 · “最美一线职工”为建美好家园献 11 荆楚 2016.9.21 星期三 新娘新郎穿工装 值班室就是婚房 图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油 楚天都市报讯 图为：结婚当天，新娘在加油，新郎给顾客送上喜糖



□楚天都市报记者关前裕通讯员樊春华唐明强



19日上午10点16分，在中石化谷城五山加油站这个山区小型站里，一对新婚夫妻，在一群同事的簇拥和祝福声中，举行了一场简单的婚礼。

加油站营业室既是新郎的迎亲室，又是新娘的发亲室，加油站值班室就是他们的婚房。新娘没有穿洁白的婚纱，新郎没有穿庄重的西服，他们一身蓝色工装，随时准备着为顾客加油。

一群同事的掌声和加油机的响声为他们奏响了新婚的乐章。新郎周环一手牵着新娘杨稳文的手，一手捧着一束鲜花，在两旁站立同事们的掌声中从营业室缓缓走向门外的红地毯。

昨日是他们新婚第一天。昨日下午，记者拨通了杨稳文的电话，她告诉楚天都市报记者，刚刚为一位客户加完油，正在整理内务呢。

28岁的新郎周环与25岁的新娘杨稳文都是谷城县人，大学毕业后来到城区的加油站上班。在加油站的几年工作接触中，他们相识相知、相爱相恋。

今年7月，地处谷城山区的五山加油站建成准备营业了，这里离县城有一个多小时的车程，地处偏远，条件艰苦，片区为安排人员发了愁。就在这时，周环自告奋勇地向领导提出：“让我们去那里吧，相信我们会把工作干好的。”

就这样，这对小情侣携手从城区来到深山沟。加油站因地处偏僻销量不大，定编只有两人，一个“夫妻站”就这样开业了。

他们的感情也瓜熟蒂落。半年前，他们在双方父母多次的催促中，定于9月19日举行婚礼。“现在正是农忙季节，若是因结婚休假加油站关了门，既影响销量，又耽误农民耕种。”杨稳文说，刚开始准备在城区举行婚礼，后来考虑到这样要把加油站关几天门，可能会影响农耕，便决定婚礼从简。

谷城片区的同事们得知此事后，通过QQ群自发地组织起了20多名站长和党团员，主动前来参加了他们的婚礼，并决定来顶替他们值班。“各人都有各人的事，麻烦大家不太好。我们在这里上班、结婚，这里就是我们温暖的窝。”夫妻俩谢绝了大家的好意，仍坚持上班加油。





