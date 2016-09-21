查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套 ·广告 ·图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油 ·“最美一线职工”为建美好家园献策 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 中部国际物联港“赚钱小金寓”开 · 广告 · 图文：加油站里举行婚礼新人结婚 · “最美一线职工”为建美好家园献 11 荆楚 2016.9.21 星期三 中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套 楚天都市报讯 9月17日，近400组客户相聚在武汉中部国际物联港，只为能抢购到自己心仪的“轻轨旁会赚钱的小金寓”。

此次中部国际物联港开盘所推出的“会赚钱的小金寓”一经面世，就受到了广泛的关注，总价20万起每套的智慧精装公寓不仅价格诱人，并且还推出了“你首付我还贷”这一极具吸引力的销售政策，仅仅静态的十年投资回报就非常诱人。

在前期认筹过程中，甚至出现单个客户直接认筹十二套的盛况。因此在开盘的当天，两百余套公寓在短短的两个小时内就销售告罄。

开盘当天，阿里巴巴集团淘宝商学院、华美达国际大酒店、武汉餐饮龙头艳阳天集团三家共同举行了装修进驻仪式，它们对中部国际物联港项目表示了高度的评价和认可，现场领导更是以“汉口北核心CBD”来形容中部国际物联港。

据悉，中部国际物联港还与包括海尔集团、中国普天、中航工业、迪威乐云商、云采智农等数十家国内外行业领头企业和知名品牌进行了合作签约。





