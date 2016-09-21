中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套广告图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油“最美一线职工”为建美好家园献策
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 第11版 荆楚
·中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套
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·图文：加油站里举行婚礼新人结婚不忘加油
·“最美一线职工”为建美好家园献策
楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.9.21 星期三
中部国际物联港“赚钱小金寓”开盘热销200套
    楚天都市报讯 9月17日，近400组客户相聚在武汉中部国际物联港，只为能抢购到自己心仪的“轻轨旁会赚钱的小金寓”。
    此次中部国际物联港开盘所推出的“会赚钱的小金寓”一经面世，就受到了广泛的关注，总价20万起每套的智慧精装公寓不仅价格诱人，并且还推出了“你首付我还贷”这一极具吸引力的销售政策，仅仅静态的十年投资回报就非常诱人。
    在前期认筹过程中，甚至出现单个客户直接认筹十二套的盛况。因此在开盘的当天，两百余套公寓在短短的两个小时内就销售告罄。
    开盘当天，阿里巴巴集团淘宝商学院、华美达国际大酒店、武汉餐饮龙头艳阳天集团三家共同举行了装修进驻仪式，它们对中部国际物联港项目表示了高度的评价和认可，现场领导更是以“汉口北核心CBD”来形容中部国际物联港。
    据悉，中部国际物联港还与包括海尔集团、中国普天、中航工业、迪威乐云商、云采智农等数十家国内外行业领头企业和知名品牌进行了合作签约。


 