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两泳友3分钟救起跳江女子
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图文：保安冒险冲进楼内疏散人群
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关门时间起纠纷商户被物业断电
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现场
2016.9.21 星期三
关门时间起纠纷商户被物业断电
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英曲严）昨日一早，汉正街万商白马商场一楼，商户王女士发现店内被停电了，而其他商户均有电。
王女士介绍，每晚6时商城统一熄灯，然后物业人员来1楼关卷闸门后，她才能回家。可最近，熄灯常过去半小时后，仍没人来关门。前日她等急了去找工作人员理论，双方发生了肢体冲突，昨日她商铺就被停电了。
商场物业提供的视频显示，前晚6时34分，王女士将一名男性工作人员往外拽。随后她的父母赶到，踢打了这名工作人员，工作人员一直没有还手。物业相关负责人称，商城共9层，每层有100多商户，全靠两人逐个切断电源，需要些时间。挨打的员工60岁了，事后王女士没有协商处理的诚意，他们只能把电停了。
目前，民警已介入调查处理。