查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·广告 ·两泳友3分钟救起跳江女子 ·图文：保安冒险冲进楼内疏散人群 ·关门时间起纠纷商户被物业断电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 两泳友3分钟救起跳江女子 · 图文：保安冒险冲进楼内疏散人群 · 关门时间起纠纷商户被物业断电 10 现场 2016.9.21 星期三 关门时间起纠纷商户被物业断电 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英曲严）昨日一早，汉正街万商白马商场一楼，商户王女士发现店内被停电了，而其他商户均有电。

王女士介绍，每晚6时商城统一熄灯，然后物业人员来1楼关卷闸门后，她才能回家。可最近，熄灯常过去半小时后，仍没人来关门。前日她等急了去找工作人员理论，双方发生了肢体冲突，昨日她商铺就被停电了。

商场物业提供的视频显示，前晚6时34分，王女士将一名男性工作人员往外拽。随后她的父母赶到，踢打了这名工作人员，工作人员一直没有还手。物业相关负责人称，商城共9层，每层有100多商户，全靠两人逐个切断电源，需要些时间。挨打的员工60岁了，事后王女士没有协商处理的诚意，他们只能把电停了。

目前，民警已介入调查处理。





