广告两泳友3分钟救起跳江女子图文：保安冒险冲进楼内疏散人群关门时间起纠纷商户被物业断电
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 第10版 现场
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·图文：保安冒险冲进楼内疏散人群
·关门时间起纠纷商户被物业断电
楚天都市报电子版
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10 现场 2016.9.21 星期三
关门时间起纠纷商户被物业断电
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英曲严）昨日一早，汉正街万商白马商场一楼，商户王女士发现店内被停电了，而其他商户均有电。
    王女士介绍，每晚6时商城统一熄灯，然后物业人员来1楼关卷闸门后，她才能回家。可最近，熄灯常过去半小时后，仍没人来关门。前日她等急了去找工作人员理论，双方发生了肢体冲突，昨日她商铺就被停电了。
    商场物业提供的视频显示，前晚6时34分，王女士将一名男性工作人员往外拽。随后她的父母赶到，踢打了这名工作人员，工作人员一直没有还手。物业相关负责人称，商城共9层，每层有100多商户，全靠两人逐个切断电源，需要些时间。挨打的员工60岁了，事后王女士没有协商处理的诚意，他们只能把电停了。
    目前，民警已介入调查处理。


   