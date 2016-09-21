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楚天都市报讯（记者张皓）昨日中午，东西湖区五环工业园内，一家保健科技公司发生爆炸事故。一名物业保安率先冒险冲入爆炸现场，清理路障疏散员工。

事发五环工业园10栋4楼武汉天天保健科技有限公司内。昨日下午，楚天都市报记者现场看到，4楼一扇窗户已连框消失，周边墙体部分垮落在地，地上到处是玻璃碎片和门窗边框。

一名物业保安告诉记者，中午12点左右，他正在附近巡逻，听到爆炸声后赶紧冲上4楼。在楼上，他清理了楼梯里因爆炸形成的一些路障，将房间周边的10多名员工疏散下楼。一名操作员轻度烧伤，另有几人被玻璃划伤了皮肤。第一时间冲进楼，不怕再有爆炸、火灾、倒塌等危险吗？他说：“当时第一反应就是救人，没有想那么多。随后同事们和六七台消防车也赶来，很快将火扑灭。”

事发后，该公司负责人被警方带走调查。昨晚，东西湖区政府通报称，经安监部门组织专家现场勘查和调查分析，初步认定事故原因是：企业员工用酒精清洗金属托盘后，急于放入容器内，加热烘干可燃物料，违规操作造成爆炸。





