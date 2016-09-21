查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 现场 ·广告 ·两泳友3分钟救起跳江女子 ·图文：保安冒险冲进楼内疏散人群 ·关门时间起纠纷商户被物业断电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 广告 · 两泳友3分钟救起跳江女子 · 图文：保安冒险冲进楼内疏散人群 · 关门时间起纠纷商户被物业断电 10 现场 2016.9.21 星期三 两泳友3分钟救起跳江女子 疑因家庭矛盾轻生 衣服鞋子码在岸边 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌）昨日下午，一名女子疑因家庭矛盾，想不通跳长江自尽。幸好附近两名泳友迅速上前，3分钟就将她救起。

昨日下午，武昌平湖门游泳俱乐部的朱超英、黄建桥来到长江中游泳。5点左右，在游至黄花矶江滩附近时，突然听见岸边有市民在大喊。两人看到，离自己约30米远的江面上，有一个人正在浮沉。

两人迅速朝溺水者游去，约1分钟就到了其身旁，“只有后背露在水面上，人正在下沉。”朱超英说。两人一前一后托住溺水者，2分钟就游到了岸边，这才发现是一名50多岁的女性，身穿短袖和长裤。

此时，溺水女子已神志不清，在救援队员进行按压和人工呼吸等处理后，才慢慢恢复了呼吸。在场其他救援队员拨打了110报警电话和120急救电话，不久，女子被送到医院治疗。

朱超英说，上岸后他才发现，溺水者的外衣、鞋子、手机、提包等物品摆得很整齐，没有发现泳衣等游泳装备。

昨晚，记者在武汉市第三医院看到，溺水者张女士已睡着，家属正在护理。其子女介绍，母亲早上和父亲吵了架，9点多从汉口的家中离开，之后电话一直打不通。他们晚上接到民警电话才知出了事，猜测母亲是一时想不开。

武汉水上公安分局介绍，初步了解张女士是自杀，详细情况还在调查。





