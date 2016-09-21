查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·尊重“北大屠夫”再执刀的选择 ·广告：动向新闻 ·高速路被采空是多个环节失守 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 尊重“北大屠夫”再执刀的选择 · 广告：动向新闻 · 高速路被采空是多个环节失守 9 评论 2016.9.21 星期三 高速路被采空是多个环节失守 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



投资40.78亿元的吕梁环城高速公路，于2015年11月完成通车，运行不足半年便“出事”。从今年4月至今，该高速公路大武往临县方向主线被双向封闭。（9月20日《中国经济周刊》）

之所以被迫封闭，源于高速路上的高架桥桥墩出现裂缝。专家勘测表明，出现裂缝的高速路下方有两家企业的矿区。据知情人士介绍，2009年，设计院开始勘探这条路时，当时矿井距高速还有500多米；2012年，发现矿井距高速公路已缩短至约220米。

又过了4年，形势继续“恶化”。“今年去善后调查，采空面达到80%。”如果此言属实，不管最终认定谁的责任，这起采空事故中，各方都难辞其咎。高速公路，百年大计，又事关人命与财产安全，岂可等闲视之。在勘探设计时，既已发现周围有矿区，就应考虑万全之策，避免采矿作业对公路安全的影响，或是绕开这个区域。根据《公路安全保护条例》规定，禁止在公路用地外缘起向外100米范围内，从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及安全的活动。

而公路从设计到施工到建成后，采矿作业是步步推进，与公路的距离不断缩短，直到侵占法定的安全空间，这个过程，各方的责任心又去哪里了呢，有没有跟踪监督？及时制止、或是做好协调工作？直到公路桥墩出现裂缝，因此封闭维修，损失已大矣。一条好好的高速，刚出生就病了，其实是管理生病了，没做好预防工作。

不管这损失由谁来买单，都是个教训，也值得各方反思。





