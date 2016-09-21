尊重“北大屠夫”再执刀的选择广告：动向新闻高速路被采空是多个环节失守
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楚天都市报电子版
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9 评论 2016.9.21 星期三
高速路被采空是多个环节失守
    楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄

    投资40.78亿元的吕梁环城高速公路，于2015年11月完成通车，运行不足半年便“出事”。从今年4月至今，该高速公路大武往临县方向主线被双向封闭。（9月20日《中国经济周刊》）
    之所以被迫封闭，源于高速路上的高架桥桥墩出现裂缝。专家勘测表明，出现裂缝的高速路下方有两家企业的矿区。据知情人士介绍，2009年，设计院开始勘探这条路时，当时矿井距高速还有500多米；2012年，发现矿井距高速公路已缩短至约220米。
    又过了4年，形势继续“恶化”。“今年去善后调查，采空面达到80%。”如果此言属实，不管最终认定谁的责任，这起采空事故中，各方都难辞其咎。高速公路，百年大计，又事关人命与财产安全，岂可等闲视之。在勘探设计时，既已发现周围有矿区，就应考虑万全之策，避免采矿作业对公路安全的影响，或是绕开这个区域。根据《公路安全保护条例》规定，禁止在公路用地外缘起向外100米范围内，从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及安全的活动。
    而公路从设计到施工到建成后，采矿作业是步步推进，与公路的距离不断缩短，直到侵占法定的安全空间，这个过程，各方的责任心又去哪里了呢，有没有跟踪监督？及时制止、或是做好协调工作？直到公路桥墩出现裂缝，因此封闭维修，损失已大矣。一条好好的高速，刚出生就病了，其实是管理生病了，没做好预防工作。
    不管这损失由谁来买单，都是个教训，也值得各方反思。


   