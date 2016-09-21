查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 评论 ·尊重“北大屠夫”再执刀的选择 ·广告：动向新闻 ·高速路被采空是多个环节失守 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 尊重“北大屠夫”再执刀的选择 · 广告：动向新闻 · 高速路被采空是多个环节失守 9 评论 2016.9.21 星期三 尊重“北大屠夫”再执刀的选择 楚天都市报讯 热点热议



陆步轩这个北大毕业后在长安街头卖肉谋生的才子，经首次报道之后，几乎家喻户晓。2004年陆步轩进了当地一档案局工作。近日,他宣称辞去公职，继续卖肉。不过这次他把肉摊弄大了,和合伙人北大校友陈生一起在网上卖猪肉。他说，当公务员是情怀，但收入低难以维持生计，想成为猪肉专家。（9月20日《华商报》）

相隔12年后，陆步轩辞去公职再次卖肉，没有惊心动魄的情节，显得更为从容平淡。不再留恋铁饭碗的稳定和福利，而是怀抱重新创业的心态，开启人生的新路。在知天命的年龄，大多数人更期盼安稳的生活，相比之下，陆步轩的选择更需要勇气。不管怎样，我们都应尊重其选择权，为他的勇气点赞。

陆步轩是个颇具社会争议性的人物，主要跟他的学历背景及职业有关系。不过，这些年来，名牌大学毕业生做环卫工、卖羊肉串、开擦皮鞋店、做月嫂等新闻层出不穷，公众早已见怪不怪。

随着社会的进步，民众已不再坚持旧有的就业观，只要是凭借个人能力和兴趣做事，无论哪种职业，都能做出成绩来，找到自己的人生价值所在。而且，高等教育已进入普及阶段，大学生越来越多，“独木桥”不好走，倒不如另辟蹊径，找到适合自己的道路。只要是靠自己的劳动养活自己，都将赢得社会的尊重。至于“北大屠夫”陆步轩的回归，跟其他劳动者的离职再就业，也没有本质性差别，更何况，这次他是干上了电商，亦符合“互联网+”的创业潮流。

陆步轩的校友，同样是做猪肉生意的陈生，如今已实现了连锁经营、创立品牌、公司上市，为消费者供应放心猪肉，社会价值一点都不小。陆步轩如果能够将实践经验与学术结合，成为猪肉方面的专家，实现其梦想，不也是一种成功吗？ 江德斌



声音



网友“徐敏”：猪肉卖得好，可以建立食品企业；修鞋修得好，可以开品牌修鞋连锁店；种地种得好，可以开发出水稻新品种……360行，行行出状元，在各行各业工作，只要肯努力、肯钻研，就有可能提高传统行业的服务水平，并且实现自己的人生抱负。

网友“堂吉伟德”：“北大屠夫”时隔12年再执屠刀，并非卖肉与当公务员之间孰优孰劣的问题，此事最大的意义在于，当我们面临人生选择时，必须扪心考量自己，是基于内心的人生情怀，还是受社会趋势和外界影响，是做随大流者还是“最独特的那一个”。倾听自己内心的声音，我们才会作出坚决果断与无怨无悔的选择。





