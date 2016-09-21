查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·图文：母亲含泪求医护人员先救女儿 ·女沙画师当上临终关怀义工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：母亲含泪求医护人员先救女 · 女沙画师当上临终关怀义工 6 人物 2016.9.21 星期三 缕缕细沙还原过往美好 玉指轻挥“实现”未了心愿 女沙画师当上临终关怀义工 楚天都市报讯 图为：周潋（左）向癌症晚期患者叶婆婆介绍自己创作的沙画作品。 楚天都市报记者王永胜摄

□楚天都市报记者李晗王永胜



“叶奶奶，您的故事和心愿我都记下了。我回去后就创作成沙画，下次来看您时给您展示。”15日下午，武汉市洪山区珞南街洪珞社区一栋老旧的楼房里，女沙画师周潋和武汉大学中南医院宁养院的医护人员一道，捧着鲜花、提着月饼，看望乳腺癌晚期患者叶婆婆。周潋用平板电脑向叶婆婆展示了自己的沙画作品和作画过程，并了解到叶婆婆的人生故事和未了心愿。离开前，周潋与叶婆婆约定，下次为她带来沙画作品。

身材瘦小、饱受病痛折磨的叶婆婆，紧紧握住周潋的手，眼角含泪，“谢谢你让我开了眼界。有你和医生们的关心，我觉得身体没那么疼了……”



偶然成为临终关怀义工



33岁的周潋是武汉人，毕业于湖北省美术学院版画专业。2012年，她开始自学沙画，经过两年多的刻苦练习，对铺、抛、捏、拨、点等十余种沙画手法挥洒自如。2015年起，她经常到企业、学校商演，每场表演费4000元左右。

周潋的丈夫是武汉大学中南医院职工。今年3月，周潋偶然得知，该院宁养院缺乏社会义工。热心公益的她主动请缨，经过几天的培训，成为一名临终关怀义工，经常利用休息时间，随医护人员一道，到癌症晚期患者家中或住处慰问。

交流中，这些患者回忆起曾经经历过的喜悦时刻，也表露出这样那样的遗憾。周潋于是萌生了一个想法：创作沙画作品，帮这些患者“实现”未了的心愿。此后，每次慰问患者，周潋都会带上笔记本，记录他们的人生故事和心愿，作为创作素材。

慰问叶婆婆时，婆婆说，她一生最大的遗憾，是没能住上大房子，一家五口在40多平方米的小房子里挤了30多年。周潋默默将“心愿之一：房子”记在本子上。“我会通过沙画，为叶婆婆设计一座漂亮的大房子，帮她完成心愿。”周潋告诉楚天都市报记者，她创作的是动态沙画，从构图、绘画再到后期编辑，一个主题十余幅画，至少需要5至7天才能完成。由于自己平时工作较忙，通常会利用晚上熬夜创作。



爱心陪伴癌症晚期患者



每当完成一件沙画作品后，周潋都会做成幻灯片，存入笔记本电脑，上门看望时展示给生命进入倒计时的患者看。

汉口68岁的程婆婆是周潋服务的第一位患者。由于患有晚期肺癌，程婆婆被折磨得瘦骨嶙峋，被家人送进了养老院。今年4月1日，楚天都市报记者陪同周潋来到养老院，程婆婆对我们心存戒备，态度生硬。为了打破尴尬，周潋拿出曾经创作的沙画作品，一幅幅展示给婆婆看。程婆婆立即被吸引，渐渐打开了话匣子。

婆婆说，她每天都会端详自己与儿子的合影，回忆曾经的幸福时光；她最大的心愿，是跟儿子见上一面。周潋听完，用手机翻拍了合影照片，回家后创作出时长约5分钟的沙画连环画。画面中，程婆婆从年轻慢慢变老，她的儿子也从牙牙学语慢慢成年，最后母子俩久别重逢。栩栩如生的画面和美好的意境，看得程婆婆热泪长流。她用手机拍下作品，对周潋说：“我很喜欢你的画，谢谢你。”

由于病情不断恶化，今年7月，程婆婆在养老院去世。护士说，程婆婆去世前几天，被病痛折磨得茶饭不思，连说话的力气都没有，只有看到手机里的沙画视频时，才会感到平静。去世前一晚，她看过两遍沙画视频后，难得地睡了一个安稳觉，去世时面容十分安详。



“艺术疗法”获专家肯定



得知程婆婆去世后，周潋如同失去了一位老朋友，心情十分低落。经过半个多月的调整，她继续投入到下一位癌症晚期患者的临终关怀服务。

据了解，武汉大学中南医院宁养院是全省唯一一家为贫困癌症晚期患者免费发放药物、减轻患者身体疼痛和精神压力、提高临终前生活质量的公益机构，自2001年成立以来，共为省内外数千名患者提供服务。

宁养院护士吴新告诉楚天都市报记者，以往他们慰问癌症患者，基本上只有语言上的交流。周潋加入后，用沙画与患者迅速拉近距离，更能让患者感受到社会的关爱之情。“饱受病痛折磨、恐惧死亡临近，往往令晚期癌症患者精神焦虑，他们更需要获得情感的依靠。”宁养院主任邓涤说，周潋将沙画应用在临终关怀之中，可以缓解患者的精神压力和焦虑，这种“艺术疗法”值得肯定。

邓涤表示，如今宁养院的义工大多是大学生志愿者，他们社会阅历较浅，与患者的共同话题少，处理突发状况经验不足。“具有社会经验的社会义工，更能有效对患者及家属进行心理疏导。其实普通人经过培训就能胜任，我们期待更多爱心人士加入。”他说。





