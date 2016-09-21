查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·图文：母亲含泪求医护人员先救女儿 ·女沙画师当上临终关怀义工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：母亲含泪求医护人员先救女 · 女沙画师当上临终关怀义工 6 人物 2016.9.21 星期三 一家三口遭遇车祸 父亲不幸身亡母女双双受伤 图文：母亲含泪求医护人员先救女儿 楚天都市报讯 图为：病床上的母女俩手拉手互相鼓励



□楚天都市报记者李晗通讯员陈菁摄影：楚天都市报记者王永胜



一家三口遭遇车祸，父亲当场身亡。千钧一发之际，母亲用身体护住12岁的女儿，自己身受重伤。当得知自己和女儿的手术费共计需要40多万元时，母亲含泪向医护人员提出，先用家里仅有的2万多元积蓄救治女儿，并暂时向她隐瞒父亲去世的消息。

在医院的悉心救治下，受伤的女儿昨日伤口拆线，即将康复出院。而母亲需继续接受手术治疗。



车祸中以身护女受重伤



43岁的彭爱意是英山县人，长年在家务农，丈夫在外打工。夫妻俩育有一双儿女，21岁的儿子在江西当汽修学徒，12岁的女儿冰冰在家上中学。

8月27日下午，回乡的丈夫骑着摩托车，带着彭爱意和女儿，到县医院看望住院的母亲。途中，摩托车撞上一辆农用运输车，丈夫当场身亡。倒地瞬间，彭爱意紧紧抱住坐在身前的女儿，用身体为她充当“气垫”，自己重重摔在地上，昏了过去。

热心路人将母女俩送入当地医院。由于伤势太重，彭爱意当天就被转送武汉大学中南医院治疗。两天后，女儿冰冰也被送往该院。

经诊断，彭爱意右胫腓骨粉碎性骨折，右腿皮肤、肌肉毁损严重，并伴有严重感染。经过三次手术后，其病情基本稳定。冰冰右胫腓骨骨折，并伴有软组织挫裂伤。医生表示，彭爱意至少还要再做三次手术，并根据伤口恢复情况定期更换人工皮肤。母女俩的治疗和手术费用共计需要40万元左右。



央求医护人员先救女儿



8月28日，彭爱意清醒后，得知丈夫去世，女儿也将转到武汉治疗，强忍悲痛向医护人员询问了女儿和自己的伤情。得知治疗费用共需40万元左右时，她含泪提出请求：“我的钱不够，请先救我的女儿。”

彭爱意说，家中只有2万多元积蓄，即使借遍亲朋好友，也凑不齐40万元。

冰冰转到中南医院后，院方将她和彭爱意安排到同一间病房。“我怕女儿伤心影响治疗，请医生暂时隐瞒她爸爸去世的消息，就说他在别的医院治疗。”彭爱意告诉楚天都市报记者。

骨外科主任王建平得知彭爱意的遭遇后，深受感动，要求科室医护人员替彭爱意保密。同时，彭爱意的治疗也未因费用不足而停止。

据介绍，彭爱意母女的治疗已经花费10余万元。冰冰的伤口已经拆线，过几天就可以康复出院；彭爱意需要继续进行手术治疗，其右腿可能残疾。医院已尽量为母女俩减免费用，但后续治疗费用至少还需20多万元。



女儿康复才知父亲去世



据医护人员介绍，治疗期间，无论手术还是换药，冰冰都咬紧牙关，没有流过一滴眼泪。她还常常鼓励妈妈“要坚强”。“妈妈，我今天感觉比昨天好。你也要加油。”“乖女儿，你一定要早点好起来。”每天早上醒来，冰冰做的第一件事，就是伸出右手，拉住妈妈的左手。母女俩的手紧紧握在一起，互相鼓励。

管床护士刘静告诉楚天都市报记者，冰冰虽然只有12岁，但十分坚强。每天换药时，疼痛感连成年人都难以忍受，冰冰却总是咬紧牙关，连哼都不哼一声。彭爱意看在眼里，有时忍不住流泪，冰冰还会安慰妈妈“换药一点也不痛”。

冰冰的治疗十分顺利，经常问妈妈“什么时候可以见到爸爸”，彭爱意总是岔开话题。中秋节时，老家的亲戚打来电话，彭爱意无意说出“儿子在帮着处理老公的丧事”，被一旁的冰冰听到。从妈妈回避的眼神中，她明白再也见不到爸爸了，顿时痛哭起来。

昨日上午，冰冰开始尝试下床行走。“我希望早点康复，和哥哥一起照顾妈妈。今后我要做妈妈的小拐杖，扶着妈妈一起走下去，报答妈妈对我的爱。”她用稚嫩的声音说。





