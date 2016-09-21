查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 焦点 ·图文：武汉消防进高校 3000余新生接受开学第一课 ·图文：武汉东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：武汉消防进高校 3000 · 图文：武汉东风大道高架全线通车 5 焦点 2016.9.21 星期三 图文：武汉消防进高校 3000余新生接受开学第一课 楚天都市报讯 9月20日，武汉大学3000余名新生在操场学习消防知识。各式各样的消防尖端装备，新生大饱眼福，直呼过瘾。

武汉大学保卫部部长邓应元、武汉消防支队防火处处长王子焱向新生代表赠送了消防知识宣传手册。八一路消防中队中队长杨帆结合新生特点，讲解了如何正确报火警、火灾初期如何正确逃生、逃生时的注意事项。同时，杨帆还为广大师生讲述了多个火灾案例，让在场师生更加清晰地“认识消防、感受消防、了解消防”。

在互动环节，广大新生直呼过瘾。跳救生气垫环节，消防战士讲解了动作要领。从救生气垫下来后，新生小张说道：“刚才一跳克服了恐惧，感觉很刺激！”在油盆灭火环节，同学们使用灭火器，拔出削子，对准火苗根部喷射，一下子就将大火扑灭。在体验逃生帐篷时，同学们按照消防队员所讲的火场逃生防护方法，一个个钻进“浓烟”，在里面摸索寻找出口。

据了解，这是由武汉市公安消防局、武汉大学保卫部、军训团团部开展的以“普及消防知识，共筑平安校园”为主题的大型消防宣传体验活动，旨在向大学新生宣传消防安全知识，提高他们自防自救的安全意识。近期，八一路消防中队将在武汉大学开展4场消防宣传体验活动，这也充分展示了武汉消防支队昂扬的精神风貌和过硬的军事素质。





