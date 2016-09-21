查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第5版 焦点
·图文：武汉消防进高校 3000余新生接受开学第一课
·图文：武汉东风大道高架全线通车
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 悠游
第22版 : 体育
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 广告
第8版 : 调查
第9版 : 评论
·
图文：武汉消防进高校 3000
·
图文：武汉东风大道高架全线通车
5
焦点
2016.9.21 星期三
图文：武汉东风大道高架全线通车
跑完全程只用11分钟 串连二三四环及外环 安装区间测速防超速
楚天都市报讯 图为：东风大道高架二期正式通车，车辆行驶非常畅通
□楚天都市报记者汪亮亮通讯员周明德吴培勇彭宇摄影：楚天都市报记者李辉
昨日下午2时，作为“五环十三射”中的一射，同时也是大汉阳地区的重要交通动脉，东风大道高架二期成功通车，这也意味着东风大道高架全线通车。该高架双向8车道，最宽的地方50多米，是武汉最宽的高架，串连了二环、三环、四环和外环，限速80公里/小时。楚天都市报记者实地驾车体验，开完全程只需11分钟。
跑完全程只用11分钟
昨日上午10时，记者从武昌驾车走鹦鹉洲大桥，经二环，来到位于汉阳陶家岭的丽华园宾馆附近，在此驶上龙阳大道高架。经过三环线汪家嘴立交后，到了东风大道高架起点，此时路面变成了四车道，道路更加宽阔，行驶畅通无阻，由于路面车辆不多，记者几乎没踩过一脚刹车。
几分钟后，车行至四环线匝道处时，记者发现桥面仍被巨石和栏杆拦住，未开放通车。施工工人介绍，后续桥面上正在清理，预计下午2时能全线通车。下午2时，高架全线通车后，记者再次驾车按限速跑完全程，只用了11分钟。
据悉，昨日随主线桥梁一起通车的还有2条匝道，一条位于枫树一路和枫树二路之间，是上桥匝道；另一条位于枫树六路和全力一路之间，是下桥匝道。另外两条匝道要等到明年才能开通。
武汉车都建设投资有限公司副总经理汤辉建说：“东风大道高架全长10多公里，串连起了二环线、三环线、四环线和绕城高速，从汉阳知音桥至绕城高速武汉西入口，原来要花1个多小时，现在只需10多分钟，成为武汉往西出城最快捷的通道。”
接缝细腻驾驶舒适
行驶中，记者感觉路面十分平整，舒适性较好，尤其是在经过桥面之间的伸缩接缝时，没有强烈的“跳车”感觉。然而就在2个月前，施工方中咨集团东风大道项目经理钟春松还捏了一把汗。
原来，东风大道高架二期6月就已全线贯通，但因连续降雨，无法铺装沥青，紧接而来又是持续高温的火炉天气，给9月底按期通车蒙上阴影。
项目部为此调整了工序，先做好桥面之间的伸缩缝，再铺沥青，可节约10天工期。
改工序容易，但施工难度增大不少。沥青如果铺得不能和伸缩缝一样平，会导致车辆路过时“跳车”。据悉，工人们在伸缩缝衔接处，用小型碾压机慢工出细活，提高了平整度。
记者探访发现，二期高架较一期增加了中央护栏绿化带，不仅美观，晚上还能防对向的车灯炫目，舒适度进一步提升。
堪称武汉最宽高架
“双向8车道的高架，比一些高速公路还宽，车子跑起来舒畅啊。”昨日，尝鲜跑完全程的车主黄先生接受记者采访时说。
汤辉建介绍，东风大道宽33米，双向8车道，最宽的地方达50多米，堪称武汉最宽的高架。加上地面双向6车道，东风大道车道总量达14个。
同时，东风大道高架还是武汉最高的高架，二期的桥墩平均高达13-14米，高于一期工程的9米，也超过一般的市政高架，气势宏伟。其中，上跨正在施工中的武汉四环时，桥墩最高处达到28米，相当于10层楼高，行驶过程中有明显的爬坡感。
此外，东风大道高架按照等级最高的“城A”标准设计，载重能力高于普通高速公路。钟春松称，整个桥面分上下两层铺装10厘米厚的环氧沥青，通过特殊施工处理加强沥青与桥面的粘合度，确保路面平整度，不出现车辙。
东风大道二期工程出现这么多“最”，源于其庞大的施工量。据悉，自2015年9月全面开始施工，至2016年6月9日完成主线高架桥梁的主体施工，期间仅混凝土的浇筑量就达到40.9万立方，相当于装满3500多节火车皮。
全线测速防止超速
东风大道高架上全线限速80公里/小时，让不少司机点赞“市区里能有这么高限速的路，不容易。”
但记者探访时看到，该高架上测速也是前所未有的严格，先通车的一期工程就装有区间测速装置。昨日刚开通的二期，也安装了区间测速，并已经开始进行拍照。同时，高架护栏旁和中央绿化带，还装有固定测速探头。
武汉开发区交通大队民警告诉记者，测速目的是降低事故发生概率，保证市民出行安全。在东风大道高架上采用区间测速、固定测速和流动测速结合的方式，达到全线限速。“测速严格，防的是瞎飙车的司机，保的是正常行驶司机的安全。何况能用十几分钟从外环到二环，已经很快了。”车主黄先生说。
路况这么好，对车型限不限呢？据悉，目前二期高架刚刚开通，交管局暂没有出台相关管制措施，后期将结合多部门意见进行研究。记者看到，在一期高架路面上，有货车在行驶。
但交管部门明确表示，非机动车和行人，超载、超高、超宽和改装车都禁止进入高架。
●链接
武汉东风大道高架工程分两期实施，一期工程自三环汪家嘴立交至民营科技园，已于2015年7月建成通车；二期工程自民营科技园、四环线至绕城高速武汉西入口，与已通车的东风大道一期连接，并与汪家嘴立交、龙阳大道高架衔接起三环线、二环线。
通顺大道昨日通车
楚天都市报讯（记者汪亮亮通讯员周明德彭宇）昨日，随东风大道高架一起通车的，还有通顺大道。这条连接武汉开发区和汉南的快速通道，设计时速60公里。
据介绍，通顺大道北起枫树三路与硃山湖北路交会处，止于兴七路与兴城大道交叉口，全长13.9公里，打通了汉南到沌口和汉阳主城区的快速通道，今后从汉南到开发区，上硃山湖大道和东风大道只需要半个小时。