查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：一卡在手 172项服务轻松享受 ·骗子打电话为何总是带口音 ·图文：医院门前停车 一次收费30元 ·国内首家防骗知识库上线 ·湖北“青创板”来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：一卡在手 172项服务轻 · 骗子打电话为何总是带口音 · 图文：医院门前停车 一次收费3 · 国内首家防骗知识库上线 · 湖北“青创板”来了 2 要闻 2016.9.21 星期三 湖北“青创板”来了 首批挂牌30家大学生企业 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员程慧芳实习生王小叶）提供创业服务、搭建融资平台、帮助企业有序转入“新三板”……昨日，湖北省“青年创新创业板”正式设立，30家在校大学生创业企业成为首批挂牌企业。

湖北省“青年创新创业板”简称湖北“青创板”，是在团省委和中国青年创业就业基金会指导下，由省青年创业就业促进中心与武汉股权托管交易中心共同建立的区域性股权市场特色板块。

该板块主要服务于省内以大学生为主体的青年创新创业企业和项目，包括青年创业企业和项目，在校大学生、高校青年教师创业企业和项目等。挂牌后可以获得规范辅导、登记托管、挂牌展示、交易组织、投融资对接等综合服务。申请人或其委托的推荐辅导机构登录湖北共青团官网、湖北青年创业网或武汉股权托管交易中心官网，下载“青创板”申请文件,提交湖北省青年创业就业促进中心或武汉股权托管交易中心审核。





