图文：一卡在手 172项服务轻松享受骗子打电话为何总是带口音图文：医院门前停车 一次收费30元国内首家防骗知识库上线湖北“青创板”来了
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 第2版 要闻
·图文：一卡在手 172项服务轻松享受
·骗子打电话为何总是带口音
·图文：医院门前停车 一次收费30元
·国内首家防骗知识库上线
·湖北“青创板”来了
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.21 星期三
湖北“青创板”来了
首批挂牌30家大学生企业
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员程慧芳实习生王小叶）提供创业服务、搭建融资平台、帮助企业有序转入“新三板”……昨日，湖北省“青年创新创业板”正式设立，30家在校大学生创业企业成为首批挂牌企业。
    湖北省“青年创新创业板”简称湖北“青创板”，是在团省委和中国青年创业就业基金会指导下，由省青年创业就业促进中心与武汉股权托管交易中心共同建立的区域性股权市场特色板块。
    该板块主要服务于省内以大学生为主体的青年创新创业企业和项目，包括青年创业企业和项目，在校大学生、高校青年教师创业企业和项目等。挂牌后可以获得规范辅导、登记托管、挂牌展示、交易组织、投融资对接等综合服务。申请人或其委托的推荐辅导机构登录湖北共青团官网、湖北青年创业网或武汉股权托管交易中心官网，下载“青创板”申请文件,提交湖北省青年创业就业促进中心或武汉股权托管交易中心审核。


   