查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：一卡在手 172项服务轻松享受 ·骗子打电话为何总是带口音 ·图文：医院门前停车 一次收费30元 ·国内首家防骗知识库上线 ·湖北“青创板”来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：一卡在手 172项服务轻 · 骗子打电话为何总是带口音 · 图文：医院门前停车 一次收费3 · 国内首家防骗知识库上线 · 湖北“青创板”来了 2 要闻 2016.9.21 星期三 国内首家防骗知识库上线 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）昨日，在国家网络安全宣传周上，蚂蚁金服宣布防骗知识库“安全课堂”正式启动，用户可以在支付宝APP首页的应用模块中查看。据了解，这是中国互联网界第一个面向公众的防骗安全知识库。“从2015年下半年到今年上半年，我国网民因垃圾信息、诈骗信息、个人信息泄露等遭受的经济损失高达915亿元，黑灰互联网行业成为巨大的产业链。”湖北省公安厅网安总队总队长黄海军表示，网络黑色链条呈现出分工明确、组织严密的特点，诈骗的方式也逐渐从撒网式诈骗向精准诈骗升级，初步估算，中国网络黑色产业链从业人员超过150万。

手机病毒、二维码扫描、虚假WiFi、伪基站、钓鱼网站……面对形形色色的网络诈骗，即使是受教育程度较高的人也难免中招。对此，蚂蚁金服在网络安全宣传周宣布推出安全课堂知识库，采取网络课堂的形式，在线传播最新防骗知识。





