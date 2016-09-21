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·骗子打电话为何总是带口音
·图文：医院门前停车 一次收费30元
·国内首家防骗知识库上线
·湖北“青创板”来了
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图文：一卡在手 172项服务轻
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骗子打电话为何总是带口音
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图文：医院门前停车 一次收费3
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国内首家防骗知识库上线
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湖北“青创板”来了
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要闻
2016.9.21 星期三
国内首家防骗知识库上线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）昨日，在国家网络安全宣传周上，蚂蚁金服宣布防骗知识库“安全课堂”正式启动，用户可以在支付宝APP首页的应用模块中查看。据了解，这是中国互联网界第一个面向公众的防骗安全知识库。“从2015年下半年到今年上半年，我国网民因垃圾信息、诈骗信息、个人信息泄露等遭受的经济损失高达915亿元，黑灰互联网行业成为巨大的产业链。”湖北省公安厅网安总队总队长黄海军表示，网络黑色链条呈现出分工明确、组织严密的特点，诈骗的方式也逐渐从撒网式诈骗向精准诈骗升级，初步估算，中国网络黑色产业链从业人员超过150万。
手机病毒、二维码扫描、虚假WiFi、伪基站、钓鱼网站……面对形形色色的网络诈骗，即使是受教育程度较高的人也难免中招。对此，蚂蚁金服在网络安全宣传周宣布推出安全课堂知识库，采取网络课堂的形式，在线传播最新防骗知识。