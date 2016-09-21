查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：一卡在手 172项服务轻松享受 ·骗子打电话为何总是带口音 ·图文：医院门前停车 一次收费30元 ·国内首家防骗知识库上线 ·湖北“青创板”来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：一卡在手 172项服务轻 · 骗子打电话为何总是带口音 · 图文：医院门前停车 一次收费3 · 国内首家防骗知识库上线 · 湖北“青创板”来了 2 要闻 2016.9.21 星期三 图文：医院门前停车 一次收费30元 记者问为何不按物价局规定来 收费员称“不要跟我谈政策” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓王永胜）停车不按小时计费，按次数计费，一次收费高达30元。昨日，来自西安的张先生反映，同济医院生殖医学中心门前停车收费太坑人。

张先生说，9月15日7点多钟，他陪同学到这里看病，停车约2小时，被收取了30元，第二天去拿药，停车一小时左右，也被收了30元。他询问停车费为何这么贵，收费员称是领导让他们这么收的。

同济医院生殖医学中心在同济医院斜对面。昨日9点半左右，楚天都市报记者驾车来到该中心门口探访。一名穿红色上衣的中年女子主动询问是不是要停车，记者应答后，对方称停车费按次收30元，半小时之内也是30元。记者索要发票，红衣女给了三张面值10元的票，上面有“武汉市机动车道路停车收费管理中心”公章。

紧跟着记者进场的是一辆别克越野车司机。他说是从孝感来的，附近都没有停车位，只好花30元停进来。在此处收停车费的，还有另外一名中年男子和一名中年女子。记者问中年男子为何要收30元这么高，他称如果只停半个小时以内，可以给20元，30元可以停到下午5点。记者又问为何不执行武汉市物价局规定的计时收费，中年男子称：“你不要跟我谈政策，这里是黄金地段，你嫌高可以不停。”

同济医院生殖医学中心一楼大厅咨询台的服务员听记者说外面停车一次收30元，感到十分惊诧：“不是3元吗？你可以投诉收费员！”

记者发现，医院门口一共停有50辆左右的车，但划线的泊车位只有20多个，其他车都停在人行道上，连盲道都占了。因门口停了三层车，中间通道仅比一辆车宽一点，停进来的车辆只有倒出去，十分不便。

记者离开时看到，周边的违停车辆上，都贴了罚单，但停在中心门前的那些违停车辆均安然无事。

据中心门口的保卫人员称，收费员不是医院的，门口不是医院管辖范围，停车位属于城管部门管理。

武汉市机动车道路停车收费管理中心有关负责人接到记者反映后，派员前往现场了解情况后回复：此处的20多个泊车位，以前是归该中心管理，自从去年十一取消收费后，现应为免费停车泊位，他们也没有执法权。如果发现有人乱收费，可报警或向物价部门投诉。





